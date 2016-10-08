T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD’den Rusya’ya 'siber saldırı' suçlaması

ABD Rusya’yı Amerikan siyasi örgüt ve kurumların bilgisayar sistemlerine saldırarak başkanlık yarışını resmen manipüle etmeye çalışmakla suçladı

08 Ekim 2016 16:03

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan açıklamada, Amerikan siyasi örgüt ve kurumların bilgisayar sistemlerine düzenlenen siber saldırıların arkasında Rusya'nın olduğuna dair "ikna edici bulgular olduğu" ifade edildi.

İfşa ettiği gizli belgelerle adını duyuran internet platformu Wikileaks, geçen Ağustos ayında Demokrat Parti yönetimin kadrolarındaki bazı isimlerin e-postalarını yayınlamıştı. Bu elektronik polstalarda Hillary Clinton'ın parti içindeki rakibi Bernie Sanders'ı alt edebilmesi için gerekli stratejiler tartışılıyordu. Bunun üzerine Parti Genel Başkanı Debbie Wasserman Schultz görevinden istifa etti. O dönem bazı uzman ve hükümet çevreleri bu skandaldan Moskova hükümetiyle ilişiği olan Rus bilgisayar korsanlarını sorumlu tutmuştu.

Wikileaks Cuma günü Demokrat Parti içindeki bir elektronik posta trafiğini daha basına sızdırmıştı. Yayınlanan elektronik postaların çoğu Clinton'ın seçim kampanyasını yürüten ekibin başındaki John Podesta'nın diğer parti üyeleriyle yazışmalarından oluşuyor. Sızdırılan belgeler arasında Demokrat Parti'nin başkan adayı Clinton'ın Dışişleri Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra Wall Street şirketlerine oldukça yüksek ücretler karşılığı yaptığı konuşmaların metinleri de bulunuyor. Wikileaks’in kurucusu Julian Assange, yazışmalara ilişkin yayınladığı açıklamada ‘'belgelerin Clinton'ın yaşadığı muhtemel çıkar çatışmalarına da işaret ettiğini'' ima etti.

ABD'den yapılan açıklamada, Wikileaks ve diğer bilgisayar korsanlarının bu belgeleri ele geçirme biçimlerinin Rusya'nın yöntem ve hedefleriyle paralellik gösterdiği ifade edildi. Açıklamada ‘‘Bu hırsızlık ve ifşalar ABD başkanlık seçimlerine müdahale amacı gütmektedir. Eylemin hedeflerinin boyutlarına bakarak bu girişimlerin ancak Rusya'nın en yüksek mercii tarafından onanmış olabileceğine inanıyoruz‘‘ denildi.

 

Kremlin'den iddalara ret

 

Öte yandan Moskova ise iddiaları kesin bir dille reddetti. İddiaları‚‘‘yeni bir saçmalık‘‘ olarak nitelendiren Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in internet sayfasının her gün yüzbinlerce bilgisayar korsanının saldırısına uğradığını, üstelik bu saldırıların çoğunun ABD yakınlarından geldiğini, ancak kendilerinin her saldırıdan Beyaz Saray'ı sorumlu tutmadıklarını ifade etti.

© Deutsche Welle Türkçe

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Rusya AmerikanGüvenlik BakanlığıUlusalDirektörlüğüAmerikanRusyaWikileaksAğustosDemokrat PartiHillary ClintonBernie SandersParti Genel Başkanı Debbie Wasserman SchultzMoskovaRusCumaClintonJohn PodestaClinton

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24