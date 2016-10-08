ABD’den Rusya’ya 'siber saldırı' suçlaması

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan açıklamada, Amerikan siyasi örgüt ve kurumların bilgisayar sistemlerine düzenlenen siber saldırıların arkasında Rusya'nın olduğuna dair "ikna edici bulgular olduğu" ifade edildi.

İfşa ettiği gizli belgelerle adını duyuran internet platformu Wikileaks, geçen Ağustos ayında Demokrat Parti yönetimin kadrolarındaki bazı isimlerin e-postalarını yayınlamıştı. Bu elektronik polstalarda Hillary Clinton'ın parti içindeki rakibi Bernie Sanders'ı alt edebilmesi için gerekli stratejiler tartışılıyordu. Bunun üzerine Parti Genel Başkanı Debbie Wasserman Schultz görevinden istifa etti. O dönem bazı uzman ve hükümet çevreleri bu skandaldan Moskova hükümetiyle ilişiği olan Rus bilgisayar korsanlarını sorumlu tutmuştu.

Wikileaks Cuma günü Demokrat Parti içindeki bir elektronik posta trafiğini daha basına sızdırmıştı. Yayınlanan elektronik postaların çoğu Clinton'ın seçim kampanyasını yürüten ekibin başındaki John Podesta'nın diğer parti üyeleriyle yazışmalarından oluşuyor. Sızdırılan belgeler arasında Demokrat Parti'nin başkan adayı Clinton'ın Dışişleri Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra Wall Street şirketlerine oldukça yüksek ücretler karşılığı yaptığı konuşmaların metinleri de bulunuyor. Wikileaks’in kurucusu Julian Assange, yazışmalara ilişkin yayınladığı açıklamada ‘'belgelerin Clinton'ın yaşadığı muhtemel çıkar çatışmalarına da işaret ettiğini'' ima etti.

ABD'den yapılan açıklamada, Wikileaks ve diğer bilgisayar korsanlarının bu belgeleri ele geçirme biçimlerinin Rusya'nın yöntem ve hedefleriyle paralellik gösterdiği ifade edildi. Açıklamada ‘‘Bu hırsızlık ve ifşalar ABD başkanlık seçimlerine müdahale amacı gütmektedir. Eylemin hedeflerinin boyutlarına bakarak bu girişimlerin ancak Rusya'nın en yüksek mercii tarafından onanmış olabileceğine inanıyoruz‘‘ denildi.

Kremlin'den iddalara ret

Öte yandan Moskova ise iddiaları kesin bir dille reddetti. İddiaları‚‘‘yeni bir saçmalık‘‘ olarak nitelendiren Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in internet sayfasının her gün yüzbinlerce bilgisayar korsanının saldırısına uğradığını, üstelik bu saldırıların çoğunun ABD yakınlarından geldiğini, ancak kendilerinin her saldırıdan Beyaz Saray'ı sorumlu tutmadıklarını ifade etti.

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