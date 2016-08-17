ABD'den Rusya'ya İran eleştirisi



ABD, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırıları için İran'daki üsleri kullanmasını eleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner, bunun 'talihsiz' bir hareket olduğunu ve 'İran'a yönelik silah ambargosunu muhtemelen ihlal ettiğini' kaydetti. İran'a yönelik silah ambargosu, ülkeye savaş uçaklarının satış, sevkiyat ya da transferi için BM Güvenlik Konseyi'nin onayını şart koşuyor.

Bu gelişmenin beklenmeyen, şaşırtıcı bir durum olmadığını söyleyen Toner, İran'ın dâhil edilmesinin, zaten karışık olan durumu daha da karmaşıklaştıracağını ve Suriye genelinde çatışmaların sona erdirilmesi hedefini daha da uzaklaştırdığını söyledi.

Lavrov: Tartışacak birşey yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise eleştirileri reddederek, Rusya'yı İran'a yönelik silah ambargosunu ihlal etmekle suçlamak için ortada bir neden olmadığını vurguladı. Rus savaş uçaklarının sadece Suriye hükümetinin ricası ve Tahran yönetiminin onayıyla Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarına katıldığını belirten Lavrov, "İran'a savaş uçaklarının ne satışı, ne sevkiyatı, ne de transferi söz konusudur. Bu konuda tartışacak bir şey yok" dedi.

Rus savaş uçakları ilk kez salı günü İran'daki üslerden Suriye'deki uçuşlara başlamış, çarşamba günü de İran'ın Hamedan üssünden uçuşlar gerçekleştirmişti. Rusya daha öncesinde uçuşlarını Suriye'nin kuzeybatısındaki Hmeymim üssünden ve gemileri üzerinden yapıyordu.