ABD'den Heybeliada Ruhban Okulu çıkartması

ABD Dışileri Bakanı Clinton tarafından görevlendirilen, Avrupa ve Avrasya İşleri'nden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip H. Gordon Heybeliada'daki Ruhban Okulunu ziyaret etti

Hükümetten üst düzey yetkililerle ikili ilişkiler ve küresel konuları görüşmek üzere Türkiye 'de bulunan Gordon, Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret etti.



Okula faytonla çıkan Gordon'ı, kapıda Fener Rum Patrikhanesi Bursa Metropoliti Prof. Dr. Elpidophoros Lambriniadis karşıladı.



Gordon, okula gelişinde, basın mensuplarının Suriye'ye ilişkin sorularını da yanıtladı.





‘Suriye'de otonomiye karşıyız’



Bir gazetecinin, Suriye'nin kuzeyinde Kürt grupların bazı bölgeleri kontrol altına almalarıyla ilgili görüşünü sorduğu Gordon, “Kürtler de Suriye'deki diğer gruplar gibi bu ülkenin geleceğinin parçası olmalı. Ancak ABD olarak Suriye'de otonomiye veya ayrılıkçılığa karşıyız. Suriye'nin vatandaşları, demokratik ve kapsayıcı bir Suriye çatısı altında bir araya gelmeli. Herhangi bir ayrılık veya otonomiye mahal görmüyoruz” cevabını verdi.



Beşar Esad rejimi altında istikrarlı ve güvenli bir Suriye olmadığını, bu ülkede siyasi bir değişim istediklerini belirten Gordon, “Esad çekilmeli. Bütün siyasi, etnik ve dini grupların kendi rolünü oynayabileceği bir Suriye istiyoruz” dedi.



Gordon, Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret etmenin kendisi için gerçek bir onur olduğunu da belirterek, okulun açılması konusunu birkaç yıldır takip ettiğini ancak ziyaret olanağını şimdi bulabildiğini kaydetti.



ABD 'nin ruhban okulunun açılmasına destek verdiğini vurgulayan Gordon, “ Türkiye 'de son zamanlarda okulun açılışıyla ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bu, dini hoşgörü, özgürlük ve anlayış yönünde büyük bir jest olacaktır. ABD olarak buranın açılmasının güçlü bir şekilde destekliyoruz. Burayı yakın bir gelecekte okul olarak hizmet verirken de ziyaret edebilmeyi ümit ediyoruz” dedi.



Metropolit Lambriniadis de, Gordon'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “ ABD ve bütün demokratik ülkeler, azınlıkların haklarının çiğnenmemesi için, özellikle ruhban okulu için çok önemli” dedi.





‘Okulu Eylülde açmaya hazırız’