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Dünya

ABD'den referandum tepkisi: Derin hayal kırıklığına uğradık

ABD yaptığı açıklamada IŞİD ile mücadelenin devam ettiğini de dikkat çekti

26 Eylül 2017 06:46

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde gerçekleşen referandum sonrası yaptığı yazılı açıklamada "ABD, dışarıdaki bölgeleri de dahil etmek suretiyle IKBY'nin tek taraflı bağımsızlık için referandum düzenleme kararı almasından dolayı derin hayal kırıklığına uğramıştır" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararından derin hayal kırıklığı yaşadığını bildirdi. Bakanlık Sözcüsü konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, dışarıdaki bölgeleri de dahil etmek suretiyle IKBY'nin tek taraflı bağımsızlık için referandum düzenleme kararı almasından dolayı derin hayal kırıklığına uğramıştır" ifadesine yer verdi.

"Bağlayıcılığı yok"

"Bağlayıcılığı olmayan bu referandumdan dolayı" ABD'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki halkla tarihi ilişkilerinin etkilenmeyeceği fakat bu atılan bu adımın IKBY bölgesi ve halkı adına istikrarsızlık ve zorluğu artıracağı ifade edilen açıklamada, IKYB'nin Irak yönetimi ve komşularıyla ilişkilerinin bu referandumdan etkileneceğine işaret edildi.   

Sözcü Nauert, IŞİD mücadelenin devam ettiğine dikkat çektiği açıklamada, "aşırıcı grupların" bu süreci istismar etmek isteyebileceğini belirtti.  Açıklamada ayrıca, ABD'nin "Birleşik, federal, demokratik ve müreffeh bir Irak'ı desteklediği ve Iraklıların amaçlarına ulaşabilmeleri adına ve bu bağlamda anayasalarını düzenlemeleri için yardımcı olma fırsatlarına bakacağı" ifade edildi.

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