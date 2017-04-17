T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD'den referandum açıklaması: AGİT gözlemcilerinin endişelerini not ettik

"Nihai raporu bekliyoruz"

17 Nisan 2017 22:06

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner,  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşikilatı (AGİT) gözlemcilerinin 16 Nisan'daki referandum için hazırladığı rapora ilişkin olarak yaptıkları açıklamada “AGİT gözlemcilerinin endişelerini not ettik. Nihai raporu bekliyoruz” dedi. Açıklamada, ABD’nin ikili ilişkileri güçlendirmeye bağlı olduğu da belirtildi.

AGİT gözlemcilerinin, anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonucunu değerlendirmesinde "Türkiye referandumu, eşit olmayan şartlar altında yürütüldü” ifadeleri yer almış, "YSK'nın mühürsüz oyların da geçerli olacağına dair aldığı son dakika kararı için "kanunla çelişiyor" görüşü dile getirilmişti. "Oy sayım prosedüründe son değişiklikler önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdı" vurgusu yapılan açıklamada, "Referandumda iki taraf eşit şartlara sahip değildi, 'Evet' kampanyası medyayı domine etti" ifadeleri kullanılmıştı.

AGİT'in referandum süreci ve sonucuna ilişkin raporunun tam metni

Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

AGİT raporuna Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Siyasi içerikli ve itham edici ifadeler üzüntüyle karşılandı. Halk oylamasının uluslararası standartların gerisinde kaldığı yorumu kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER

abdagitreferandumrapor16 nisan

İlgili Haberler

Avrupa Birliği usulsüzlük iddialarına dair AGİT’i bekliyor

"Özellikle pratikteki uygulamaları, Türkiye'nin AB adayı olarak yükümlülükleri ve Avrupa Konseyi üyesi olması ışığında değerlendirilecek"

AGİT: YSK'nın mühürsüz oy kararı kanunla çelişkili!

"Referandum eşit olmayan şartlar altında yürütüldü"

Dışişleri'nden AGİT tepkisi: Kabul edilemez!

AGİT raporunda "Anayasa referandumu uluslararası standartlara uyumun gerisinde kaldı" denilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24