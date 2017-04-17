ABD'den referandum açıklaması: AGİT gözlemcilerinin endişelerini not ettik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşikilatı (AGİT) gözlemcilerinin 16 Nisan'daki referandum için hazırladığı rapora ilişkin olarak yaptıkları açıklamada “AGİT gözlemcilerinin endişelerini not ettik. Nihai raporu bekliyoruz” dedi. Açıklamada, ABD’nin ikili ilişkileri güçlendirmeye bağlı olduğu da belirtildi.

AGİT gözlemcilerinin, anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonucunu değerlendirmesinde "Türkiye referandumu, eşit olmayan şartlar altında yürütüldü” ifadeleri yer almış, "YSK'nın mühürsüz oyların da geçerli olacağına dair aldığı son dakika kararı için "kanunla çelişiyor" görüşü dile getirilmişti. "Oy sayım prosedüründe son değişiklikler önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdı" vurgusu yapılan açıklamada, "Referandumda iki taraf eşit şartlara sahip değildi, 'Evet' kampanyası medyayı domine etti" ifadeleri kullanılmıştı.

AGİT'in referandum süreci ve sonucuna ilişkin raporunun tam metni

Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

AGİT raporuna Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Siyasi içerikli ve itham edici ifadeler üzüntüyle karşılandı. Halk oylamasının uluslararası standartların gerisinde kaldığı yorumu kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.