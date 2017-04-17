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Deutsche Welle

Avrupa Birliği usulsüzlük iddialarına dair AGİT’i bekliyor

"Özellikle pratikteki uygulamaları, Türkiye'nin AB adayı olarak yükümlülükleri ve Avrupa Konseyi üyesi olması ışığında değerlendirilecek"

17 Nisan 2017 11:55

Avrupa Birliği, Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumunun sonuçlarına yönelik iddia edilen ihlallere dair Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın değerlendirmesini beklediğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB’nin Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi Johannes Hahn pazar akşamı yaptıkları ortak açıklamada, “Anayasa değişikliği metinleri ve özellikle pratikteki uygulamaları, Türkiye'nin Avrupa Birliği adayı olarak yükümlülükleri ve Avrupa Konseyi üyesi olması ışığında değerlendirilecektir" denildi.

Juncker, Mogherini ve Hahn tarafından yayınlanan ortak açıklamada, "Türkiye’de 21 Ocak 2017’de meclisten geçen, anayasa değişikliğine ilişkin referandumun sonuçlarını not ettik. İddia edilen usulsüzlüklerle ilgili olarak AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Uluslararası Misyonu’nun değerlendirmesini bekliyoruz. Türkiye'yi OHAL dahil, Avrupa Konseyi'nin endişeleri ve tavsiyeleri konusunda açıklama yapmaya teşvik ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan ortak açıklamada, Evet ve Hayır oyları arasındaki yakın oranlara dikkat çekilerek, ulusal bir mutabakat sağlanması çağrısı yapıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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