ABD'den Rakka operasyonuyla ilgili açıklama

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, YPG'nin öncülüğünü yaptığı Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG), Rakka kentinin IŞİD’in elinden alınması için başlattığı operasyonu "memnuniyetle karşıladığını" belirtti.

Carter, SDG'nin, Rakka'nın IŞİD’den alınması için dün gece operasyon başlattığını duyurmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"DEAŞ'ın acımasız kontrolü altında bulunan Rakka'nın özgürleştirilmesi için SDG'nin başlattığı operasyonu memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullanan Carter, Rakka'nın izolasyonu ve nihayetinde kurtarılması çabalarının, uluslararası koalisyonun sürdürdüğü kampanyanın bir sonraki adımını oluşturduğunu kaydetti.

Carter, Irak'ın Musul kentindeki gibi Rakka'daki operasyonun da kolay olmayacağını vurguladı.

Önlerinde zorlu bir mücadelenin bulunduğuna işaret eden Carter, "Uluslararası koalisyon, Irak ve Suriye'deki yerel güçlerin IŞİD’in hak ettiği kalıcı yenilgiye uğratması için elinden geleni yapmayı sürdürecek" ifadesini kullandı.

Carter, açıklamasında, ABD'nin Rakka operasyonunu ne şekilde desteklediği konusundaki ayrıntılara yer vermedi.