"ABD'den Rakka için yeni plan; 2 kollu harekâtta Irak ile Menbiç'teki YPG yer alacak"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara’nın edindiği bilgilere göre ABD’nin YPG ile yapmayı planladığı Rakka operasyonunun iki koldan icra edileceğini, Irak'ın da katılacağını ileri sürdü. Selvi, "Menbiç’ten Rakka’ya doğru kuzeyden güneye doğru harekâta geçilecek. Buna göre, yüzde 70’ini YPG’nin kalan yüzde 30’unu ise Suriyeli yerel Arap güçlerin oluşturduğu SDG ile ABD Özel Kuvvetleri’nin operasyonu başlayacak. Menbiç’ten ABD Özel Kuvvetleri ile YPG’nin birlikte hareket etmesi planlanıyor. Rakka operasyonunun sürpriz yanını ise Irak cephesi oluşturuyor. Rakka’ya yönelik ikinci operasyonun ise eşzamanlı olarak Irak yönünden doğudan batıya doğru başlatılması planlanıyor" diye yazdı.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (7 Mart 2017) nüshasında yayımlanan 'ABD’nin sürpriz Rakka planı' başlıklı yazısı şöyle:

Pentagon’un Rakka planı sızmaya başladı. Ama hemen baştan uyarayım, bu ABD’nin nihai planı değil. Pentagon planı erken sızdırarak, başkan Trump’ı ikna etmeye çalışıyor.

Washington Post, Pentagon’un Rakka operasyonunu YPG ile yapacağını esas alan bir yazı yazdı. Planın üç ayağı var.

- YPG’nin belkemiğini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne daha çok silah ve para desteği verilsin.

- 500 civarında olan ABD Özel Kuvvetleri’nin sayısı yükseltilsin.

- Operasyona daha çok zırhlı araç ve helikopter desteği sağlansın.

Türkiye'nin önerisi

Türkiye’nin sunduğu Rakka planında ise Akçakale’den girilmesi öngörülüyor. PYD-YPG kantonunun içinden geçmesi nedeniyle 54 kilometre uzunluğunda 1.6 km genişliğinde güvenli bir hat oluşturulması talep ediliyor. Türkiye ile ABD’nin öncülük ettiği koalisyon ülkelerinin yoğun hava desteği vermesi, karadan ise ÖSO, Suriye Demokratik Güçleri’nin Arap unsurları ile Peşmerge’nin yer alacağı kara gücünün girmesi öneriliyor. Türkiye’nin planının hiçbir yerinde YPG’ye yer yok.

ABD’nin YPG ısrarı aşılmış değil. ABD ile anlaşmazlık noktalarından birini de ‘takvim konusu’ oluşturuyor. ABD, Rakka operasyonuyla ilgili olarak bir takvim vermemizi istiyor. Israrla üzerinde durdukları nokta Türkiye’nin Rakka operasyonundan sonra bölgeden ne zaman çekileceği.

İşin doğrusu, Türkiye’nin orada uzun süre kalmasını istemiyorlar. Umudu azalmakla birlikte Ankara’nın Trump’tan beklentisi sürüyor. Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ın Bakanlar Kurulu’na sunumunda, “ABD Genelkurmay Başkanı ile görüşmelerimiz çok olumlu gidiyor. Onlar ‘PYD ile bu işi yapıyoruz, ÖSO ile başarabilir miyiz’ diye düşünüyor. Dunford’a ÖSO kamplarını gösterdim. Etkili oldu. Görüşmeler iyi gidiyor” dediği ifade ediliyor.

ABD ile Rusya'nın Menbiç anlaşması

Ancak Ankara’ya, ABD ile Rusya’nın Menbiç konusunda anlaşmaya vardıkları yönünde haberler geliyor. Rusya tarafından yapılan açıklamada, YPG’nin Menbiç’i rejim kuvvetlerine devredeceği belirtilmişti. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Menbiç’in batısı Suriye rejimine devredilirken, temel ihtiyaç malzemelerini taşıdığı belirtilen Rus ordusuna ait konvoy Menbiç’e girdi. Menbiç’in doğusunda ise başka bir gelişme yaşanıyor. ABD bayrağını taşıyan zırhlılardan oluşan askeri Konvoy, Menbiç’in doğu tarafının güvenliğini üstlendi. Bu durum Ankara’da, Türkiye’nin Menbiç’e girmemesi için ABD ile Rusya anlaştı şeklinde yorumlandı. ABD ile Rusya’nın Türkiye’nin en son geldiği nokta olan El Bab’da kalması, daha ileri bir noktaya ilerlememesi konusunda uzlaşmaya vardıkları şeklinde değerlendirildi.

Suriyeli peşmergeler

Menbiç’te yaşananlar Ankara’da, ABD Rakka operasyonunu YPG ile yapacak şeklinde değerlendirildi. Ankara’nın edindiği bilgilere göre ABD’nin YPG ile yapmayı planladığı Rakka operasyonu iki koldan icra edilecek.

- Menbiç’ten Rakka’ya doğru kuzeyden güneye doğru harekâta geçilecek. Buna göre, yüzde 70’ini YPG’nin kalan yüzde 30’unu ise Suriyeli yerel Arap güçlerin oluşturduğu SDG ile ABD Özel Kuvvetleri’nin operasyonu başlayacak. Menbiç’ten ABD Özel Kuvvetleri ile YPG’nin birlikte hareket etmesi planlanıyor.

- Rakka operasyonunun sürpriz yanını ise Irak cephesi oluşturuyor. Rakka’ya yönelik ikinci operasyonun ise eşzamanlı olarak Irak yönünden doğudan batıya doğru başlatılması planlanıyor. Operasyona ABD Özel Kuvvetler’e mensup 3 bin askerin katılması öngörülüyor. ABD askerleri Erbil ya da Tel Afer Havaalanı’na indirilecek. Erbil’den Suriye sınırına olan hat problemli olabileceği için daha çok Tel Afer Havaalanı üzerinde duruluyor. Tel Afer Havaalanı Irak merkezi yönetiminin kontrolünde. Erbil ya da Tel Afer’e inen ABD Özel Kuvvetleri’nin Suriye’ye, Sincar hattı ve Rabia kapısı üzerinden girmesi bekleniyor. Irak’tan Rakka’ya giden Musul-Rabia karayolu DAEŞ’in kontrolünde olduğu ve terör örgütü tarafından mayınlandığı için operasyon birlikleri Rakka’ya kendi oluşturdukları güzergâhtan girecek.

Erbil ya da Tel Afer’e inecek olan ABD askeri, Rakka’ya doğudan girecek. ABD Özel Kuvvetleri, Suriyeli Peşmergelerle birlikte Rakka’ya doğru ilerleyecekler. Rakka operasyonuna katılacak olan Suriye kökenli 4.500 Peşmerge’ye Dohuk’tan askeri eğitim veriliyor. Böylece Menbiç’ten ABD ve YPG, Erbil ya da Tel Afer’den ise ABD ve Peşmerge harekete geçip iki koldan Rakka operasyonunu gerçekleştirmeyi planlıyor. Operasyona İncirlik’ten kalkacak olan ABD savaş uçakları yoğun hava bombardımanı ile destek verecek.