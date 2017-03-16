ABD'den Rakka açıklaması

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon sözcüsü Albay John Dorrian, koalisyonun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından eğitilen Rojava Peşmergeleri ile Suriye’de birlikte çalışma planlarının olmadığını söyledi. Dorrian, IŞİD'e karşı gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bir başka cevabında ise "Türkiye’nin muhtemel rolü ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı'na Bağdat’tan video konferans yöntemi ile bağlanan Albay Dorrian, Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu kapsamında Irak ve Suriye’de IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından eğitilen ve Suriyeli Kürtlerden oluşan Rojava Peşmergelerini Suriye’nin kuzeyinde başta Rakka olmak üzere yürütülen operasyonlara dahil etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna Dorrian, “Şimdilik onları dahil etmek gibi bir planımız yok” cevabını verdi.

Dorrian, sözlerine şöyle devam etti:

“Suriye Demokratik Güçleri ve Suriye Arap Koalisyonu ile çalışıyoruz. Aynı sayfada kalmak ve IŞİD'i yenmek üzere başkaları ile de çalışmaya açığız. Minimum olarak operasyonlarımızı diğer aktörlerden ayırmaya çalışıyoruz. Orada koalisyon var. Türkiye’nin muhtemel rolü ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor ve kuvvetlerini inşa etmeye devam eden Suriye Demokratik Güçleri ile çalışıyoruz.”

"Menbiç'teki askerler..."

ABD’nin Menbiç'te devriye gezen kuvvetlerine de değinen Dorrian, söz konusu Amerikan askerlerinin herhangi bir saldırıya maruz kalmadıklarını ifade etti.

Suriye rejimi ve Rus askerlerinin görüş alanlarında olduğunu ve oradaki faaliyetlerini izlediklerini kaydeden Dorrian, “Suriye güçlerinin sayısı ile ilgili net bir kanaatim yok. Ortaklarımız ile Türkiye ve IŞİD'in ön cepheleri arasında hareket etmeye devam ediyorlar.” dedi. Dorrian ayrıca, güçlerin güvenli ayrışması mutabakatı çerçevesinden harekat merkezleri üzerinden Ruslarla iletişime geçtiklerini de söyledi.

"IŞİD içinde yabancı ve yerel savaşçılar çatışması var"

Irak güvenlik güçlerinin Musul’un batısında IŞİD'e karşı ilerlemeye devam ettiğini kaydeden Dorrian, Musul’un batısında IŞİD'e yabancı savaşçıları ile yerel savaşçıları arasındaki gerilimin birbirini vurmaya kadar vardığını söyledi.

Dorrian, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ebubekir el-Bağdadi bazı yabancı savaşçılara biraz daha fazla yetki vermişti, çünkü bulundukları yerlerden ayrılma şanslarının olmadığını biliyor. Ayrıldıklarından taranıp bulunacaklarını biliyor. Bu da düşman içerisinde bir gerginlik kaynağı olmaya devam ediyor; biz de bunun devam etmesini arzuluyoruz. Çünkü bu tür şeyler devam ettikçe onlar ivme kaybediyorlar. Bazı durumlarda birbirlerine girdiklerini görüyoruz. Örneğin bazı yabancı savaşçı komutanların, Iraklı savaşçıları 'artık savaşmak istemiyorlar' gerekçesi ile öldürdüğünü gördük.”