ABD'den PYD açıklaması: Kaygılıyız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, "Suriye'de bağımsız bir Kürt bölgesi ilan etme çabalarına dair haberlerden kaygı duyduklarını" belirterek, "Politikamız daima Suriye'nin birliğini ve toprak bütünlüğünü, birleşik bir Suriye'yi destekleme yönünde oldu" dedi.

Psaki, günlük basın brifinginde PYD'nin Suriye'de özerk yönetim kurma yönündeki çalışmalarıyla ilgili bir soruyu da yanıtladı. ABD olarak politikalarının her zaman, "Suriye'nin birliğini ve toprak bütünlüğünü, birleşik bir Suriye'yi destekleme yönünde olduğunu" ifade eden Psaki, bu noktada Kürt Ulusal Konseyi'nin Suriye Ulusal Koalisyonu'na katılmasını olumlu bir işaret olarak gördüklerini kaydetti.

Psaki, "Suriye'de bağımsız bir Kürt bölgesi ilan etme çabalarına dair haberlerden elbette kaygı duymaktayız. Özel bir Kürt bölgesi oluşturmak, Suriye'nin bu bölgesindeki birçok topluluğu kapsayacak ve dolayısıyla daha geniş bir kararın parçası olmalı. Ancak bizim görüşümüz, Suriye'nin birleşik olması gerektiği yönünde. Görüşümüz sürekli bu yönde oldu. Ve tekrar etmem gerekirse, Kürt Ulusal Konseyi'nin Suriye Ulusal Koalisyonu'na katılması ve Cenevre'ye gelme sözü vermeleri, son 24 saatin olumlu bir işaretiydi" diye konuştu.

Salih Müslim: İlk adım

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eşbaşkanı Salih Müslim, Suriye'nin kuzeyinde oluşturdukları meclisin, geçici yönetim ilanı olmadığını, fakat bunun ilk adımı olduğunu söyledi.

Müslim, siyasi çalışmalarını yürüttüğü Paris'te, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde (Rojava) PYD'nin geçici yönetim ilan ettiği" şeklindeki iddiayı değerlendirdi. "İlan edilen geçici yönetim değildir, fakat onun ilk adımıdır" diyen Müslim, "Biz, bunu Rojava'daki oluşumlarla birlikte yapıyoruz. Yapmak istediğimiz sivil yönetimdir" dedi.

Müslim, 82 kişiden oluşturulan meclisle ilgili, "Bu, kurucu bir meclistir, hükümet değildir. Rojava halkının ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduk. Hazırlıklar tamamlanırsa üç ay içinde seçimlere gidilecek" diye konuştu. Müslim, "Sivil yönetim ilanı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Diyarbakır ziyaretini gölgelemek için yapıldı" iddiasına ilişkin de "Hayır. Uzun zamandır konuşuluyordu, çalışmaları yürütülüyordu. Şimdi bu aşamaya geldi. Ne kimseye karşı, ne de kimseyle ilgilidir" dedi.

Salih Müslim, "El Parti, Suriye Kürtleri Birliği Partisi ve Suriye Azadi Partisi neden oluşumda yok" sorusuna şu yanıtı verdi: "Herkes toplantıya davet edildi. Fakat bu siyasi partiler kabul etmedi. Bu partiler, Türkiye'nin ve koalisyonun tepkisi nedeniyle toplantıya katılmadılar." Oluşturulan meclisin yönetiminde yer almasıyla ilgili şimdiye kadar bir gelişme olmadığını aktaran Müslim, istenmesi durumunda verilen görevi üsteleneceğini kaydetti.

"Barzani'nin Diyarbakır ziyareti normaldir"

Müslim, Mesut Barzani'nin Diyarbakır ziyaretiyle ilgili olarak ise Barzani ile Türkiye hükümetinin öteden beri görüştüğünü hatırlatarak, "Barzani'nin, Diyarbakır'a gitmesi normal bir şeydir. Barzani'nin, Başbakan Erdoğan ile görüşmesinde, Kürt halklarının hakkını savunmasını bekliyoruz" dedi.

Müslim, Türkiye'ye bugünlerde gelme durumu olmadığını, kendisine bu yönde herhangi bir davet gelmediğini belirtti.