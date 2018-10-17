ABD'den Pompeo'nun Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama geldi. Açıklama, "Pompeo görüşmede Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye'ye yardıma hazırız" dendi.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ayrı ayrı görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.

“Bakan, ABD’li Pastör Andrew Brunson’ın geri dönüşüyle ilgili memnuniyetini dile getirdi"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Pompeo’nun ikili ilişkiler için önem arz eden Suriye, İran ve terörle mücadele gibi birçok başlığı görüştüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakan, ABD’li Pastör Andrew Brunson’ın geri dönüşüyle ilgili memnuniyetini dile getirdi ve ABD’nin Cemal Kaşıkçı davasının soruşturulması konusunda Türkiye’ye yardım etme niyetini tekrarladı. Bakan ve Çavuşoğlu, Dr. Serkan Gölge ve diğer ABD vatandaşları ile Türkiye’deki ABD misyonlarında çalışan Türk vatandaşlarının haksız tutukluluklarını da tartıştı.”

Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 40 dakika, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de 35 dakika görüşmüştü.