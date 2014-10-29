ABD'den peşmergelere destek

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Jen Psaki, Peşmergelerin, Suriye'de IŞİD'e karşı mücadele eden güçlere destek vermek için Suriye'ye geçişlerini desteklediklerini söyledi. Psaki başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye topraklarında uçuşa yasak bölge oluşturulmasına ilişkin ABD'nin yaklaşımının değişmediğini de belirtti.

‘Peşmergenin, çabalarını destekliyoruz’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Iraklı Peşmergelerin, Suriye'de IŞİD'e karşı mücadele eden güçlere destek vermek için Türkiye üzerinden Suriye'ye geçişlerini desteklediklerini söyledi. Psaki, Washington'da düzenlediği basın toplantısında Peşmergelerin, Suriye'ye gitmek üzere Irak'tan ayrıldıkları ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta, "Bildiğiniz gibi, Türkiye ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile yakından çalışmaktayız. Peşmergelerin, Kobani'nin ardından uzun vadede IŞİD'i güçsüzleştirip, sonunda yok edilmesi çabalarını destekliyoruz" dedi.

‘Uçuşa yasak bölge oluşturulması konusunda ABD'nin tutumu değişmedi’

Psaki, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun BBC'ye verdiği söyleşide, "Suriye'de uçuşa yasak bölge oluşturulması konusunun hız kazandığı, bunun olup olmayacağının değil, ne zaman olacağının konuşulduğu" sözleri ile ilgili soruya verdiği yanıtta, ABD'nin bu konudaki tutum ve konumunun değişmediğini söyledi. Psaki, "Açıkçası son birkaç haftadır olduğu gibi Türk yetkililerle önerileri, ne görmek istedikleri üzerine görüşmeleri sürdürüyoruz. Önceden de var olan aynı kaygıları paylaşıyoruz, bu nedenle bu konudaki konumumuzda bir değişiklik yok" dedi.

Jen Psaki, Suriye'ye geçecek Peşmerge sayısının 160 olduğu ve bunun IŞİD ile mücadele konusunda nasıl fark yaratacağı ile ilgili soruya verdiği yanıtta, "Bu IŞİD'i güçsüzleştirme ve yok etme girişimlerinin tek ögesi değil. Son haftalarda artırdığımız hava saldırıları var ki karadaki güçlere çok yardımcı oldu IŞİD'in geri çekilmesi için. Türkiye mültecilerin sınırdan geçişine izin vermeyi sürdürdü. Karada başka bir ortağın olması kesinlikle önemli ve gerekli" dedi. Psaki, Peşmergelerin katılımının askeri sonuçlarının ne olabileceğine ilişkin değerlendirme yapmayacağını söyledi.

ABD, Türkiye'ye baskı mı yaptı?

Psaki, Peşmergelerin Türkiye üzerinden Suriye'ye geçebilmeleri için ABD'nin Türkiye üzerinde baskı yapıp yapmadığı ile ilgili bir soruyu, "Sonuç olarak Türkiye'nin bir kararı, bu konuda yardımcı olmak. Kararı kendileri verdiler, bunu kamuoyu önünde de konuştular. Elbette, bu konu Türkiye ile son haftalardaki görüşmelerimizin konularından biriydi" diye yanıtladı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun BBC'ye verdiği demeçte, "Koalisyon güçleri asker yollamazsa, Türkiye de yollamaz" sözleri ile ilgili olarak Psaki, "Bu Türkiye için geçerli bir mazeret mi yoksa zaten ABD'nin böyle bir beklentisi yok mu" sorusunu da, "Biz öyle görmüyoruz, ilk değerlendirmenizle ilgili söylüyorum. Açıkçası, Türkiye ve bölgedeki ülkeler ile ne tür rol oynayabileceklerine ilişkin süregelmekte olan görüşmeler var. Son birkaç haftadır Türkiye'nin rolü arttı. Biliyoruz ki bu uzun vadeli bir çaba olacak. Ama her ülke ne rol oynayacağına kendisi karar verecek. Türkiye koalisyona yardımcı olmak için başka girişimlerde de bulundu" yanıtını verdi.

ABD, Türkiye'nin Suriye'ye asker yollamasını istedi mi?

Psaki, ABD, Türkiye'nin Suriye'ye asker yollamasını isteyip istemediği sorusuna açık ve kesin bir yanıt vermekten kaçındı. Psaki, "Daha çok nasıl bir rol oynamaya hazır olduklarına, nasıl bir rol oynamak istediklerine ilişkin görüşmeler. Kararlarını vermeleri ve ne rol oynayabilecekleri konusunda onları kendi hallerine bırakıyoruz" diye konuştu.

Psaki, Türkiye'nin koalisyona yalnızca askeri açıdan değil, örgütün finansal kaynaklarının kurutulması, yabancı savaşçılara karşı önlem alınması, İslam karşıtı propagandasına karşı çıkması gibi konularda sorumluluklarının arttığını belirterek, "Türkiye ile tüm bu alanlarda çalışıyoruz. Onlarla ileriye dönük rolleri üzerine görüşmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Psaki başka bir soru üzerine, PKK'nn halen ABD'nin terörist örgütler listesinde bulunduğunu da yineledi. Psaki, PKK'nın bu listeden çıkarılıp çıkarılmaması üzerine görüşmelere yapılıp yapılmadığı sorusunu da "Olsaydı, bu podyumda bu konuya girmezdim" diye yanıtladı.