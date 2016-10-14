ABD’den pasaport ve vize almak isteyenler dikkat; yeni düzenleme geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı, 1 Kasım'dan itibaren ABD pasaportuna ve vizesine başvuracakların, başvuru formlarında gözlüksüz fotoğraf kullanması gerektiğini bildirdi.

Bakanlık, pasaport ve vize başvuruları için yapılan düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "1 Kasım 2016'dan itibaren ABD pasaportuna ve vizesine başvuranların başvuru fotoğraflarında gözlüksüz olmaları gerekiyor" ifadesine yer verildi.

Yapılan düzenlemenin, fotoğraflardaki gözlük kullanımı dolayısıyla beliren yansımalardan ve gölgelerden kaynaklanan vize gecikmelerinin önüne geçilmesine yardımcı olacağı belirtildi. Başvuru yapanların zorunlu sağlık durumları gereği bazı durumlarda gözlük takabilecekleri kaydedildi.

20 milyon başvuru

Açıklamada ayrıca, ABD'ye 2017 yılında yaklaşık 20 milyon pasaport ve vize başvurusu yapılmasının beklendiği ifade edildi. ABD'ye bu yıl pasaport ve vize için yapılan 200 bin başvuruda fotoğraftan kaynaklanan sorunlardan dolayı sürecin uzadığı bildirildi.