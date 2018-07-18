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Dünya

ABD'den Orta Doğu'ya ilk F-35 sevkiyatı

Üç gemiden oluşan Essex Amfibi Gemi grubunun San Diego'dan ayrıldığı duyuruldu

18 Temmuz 2018 02:33

ABD Deniz Piyadeleri Komutanlığı'nın dikey iniş-kalkış yapabilen bir F-35B tipi savaş uçağının eşlik ettiği Essex Amfibi Hazırlık Grubu gemilerini Orta Doğu ve Pasifik bölgesine sevk ettiği bildirildi.

Merkez Kuvvetler Deniz Piyadeleri Komutanlığından Amerikan medyasına yapılan açıklamada, üç gemiden oluşan Essex Amfibi Gemi grubunun 6 aylık bir görevlendirmeyle Orta Doğu'da faaliyet gösteren 5'inci filo ile Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren 7'inci filo bünyesindeki 6 aylık görev için geçen hafta San Diego'dan ayrıldığı duyuruldu.

Gemi grubuna 13'üncü Deniz Piyadeleri Sefer Birliğinde görevli dikey kalkış-iniş yapabilen bir F-35 uçağının eşlik ettiği bilgisini de paylaşan yetkililer, gemi grubunda 5 bin askerin görev yapacağını kaydetti.

ABD'nin aktif operasyonlarının olduğu Orta Doğu'ya yönelik bu sevkiyatta, F-35B uçağının bu ülke tarafından ilk kez bir savaş alanında kullanacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

 

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