ABD'den Mısır'a uyarı: Olağanüstü hal yasasını kaldır

T24



Eylemler yayılıyor

Firavunlar onarılıyor Firavunlar onarılıyor

İsyan grevlerle büyüyor



Otobüs şoförleri de grevde

ABD ile Mısır arasında karşılıklı eleştirilerin dozu artıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Gibbs, "Hükümet, Mısır halkının görmek istediği adımları atmadı. Bu yüzden eylemlere katılım artıyor. Mısır yönetimi cini tekrar şişesine sokabileceğini düşünüyorsa, bunun zamanı çoktan geçti" dedi. Gibbs ayrıca, ülkesinin Mısır'a yardım programını gözden geçirdiğini ve programın nasıl şekilleneceğini, Mısır hükümetinin yapacağı reformların belirleyeceğini vurguladı.Beyaz Saray’dan gelen açıklamalara Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed Ebul Geyt Amerikan PBS televizyonunda katıldığı programda cevap verdi. "İlk dört, beş gün, karışık mesajlar geliyordu ve sık sık öfkeleniyordum. Ama görüşmelerimiz sonucu ABD yönetimi, durumun zorluğunu ve aceleyle ucu açık bir kaosa koşuşturmanın beraberinde getireceği tehlikeleri anlar hale geldi' diyen Ebul Geyt, Mısır'ın bir çalkantı yaşadığını söyledi ve Joe Biden'ın 40 yıldır yürürlükte olan olağanüstü hal yasasının kaldırılması yolundaki talebini hayretle karşıladığını söyledi.Son sokak protestoları sırasında cezaevlerinden 17 bin mahkumun kaçtığını belirten Mısır Dışişleri Bakanı, "Başım zorda olduğu bir sırada olağanüstü hal yasasını kaldırmamı nasıl istersiniz? Bana zaman verin. Kontrol kurmama, ülkeyi, devleti istikrara kavuşturmama izin verin, ondan sonra duruma bakarız" dedi.Diğer taraftan Mısır'da Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifası talebiyle 25 Ocak'ta başlatılan protestolar dün ülkenin diğer kentlerine de yayılmaya başladı. Birçok bölgede de grevler yapılıyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman da, ülkedeki krizin bir an önce son bulması gerektiğini söylerek "Polisiye tedbirlere başvurmak istemiyoruz" dedi.Süleyman bununla birlikte, "Muhalefetle diyaloğun başarısız olması halinde alternatifin darbe olacağını, bunun sonucunda aceleci ve hesapsız adımlar atılabileceğini" söyledi.Muhalefet grupları ise Süleyman'ın sözlerine sert tepki gösterdi. Muhalefet, talep ettikleri değişikliklerin hayata geçirilmeyeceğini ve hükümetin zaman kazanmaya çalıştığını savundu.Gençlik protesto grubunun sözcülerinden Abdülrahman Samir, Associated Press ajansına, "Süleyman felaket senaryoları peşinde. Sıkıyönetim tehdidinde bulunuyor. Yani gösterilerin bastırılabileceğini söylüyor. Peki ya ülkenin geri kalanındaki 70 milyon kişi de, bizim yaptığımızı yaparsa ne olacak?" dedi.Şiddetli çatışmaların yaşandığı ülkede, yağmacılar Mısır Müzesi'nde firavunlar döneminden kalma iki mumyaya ve müzedeki bazı eserlere zarar verdi. Firavun hazinelerinin bulunduğu müzenin isyanlardan pek zarar görmediğini müze müdürü Zahi Hawass açıkladı. Hafif zarar gören bazı eserler için de restorasyon çalışması başladı. Müze olası yağmalamalara karşı askerler tarafından korunuyor.Mısır'da grevler nedeniyle ulaşım hizmetleri durma noktasına gelirken doktorlar da eyleme destek verdi. Ülkede işçilerin grevleri nedeniyle turizm, tekstil ile demiryolu ve toplu taşıma gibi tüm kamu hizmetleri ülke çapında durma noktasına geldi.Mısır'da isyan sürürken işçiler kötü çalışma koşullarını ve aldıkları düşük ücretleri protesto için greve gitti. Grev, Süveyş ve İsmailiye'de etkisini gösterdi. İşçi Sendikaları ve İşçi Hizmetleri Merkezi ülkenin her tarafından irili ufaklı grevler olduğunu ve greve gidenlerin sayısının her gün arttığını bildirdi.Süveyş Kanalını işleten 5 şirketten ücret zammı isteyen 6 bin işçinin dün başlattıkları süresiz grev devam ediyor. İşçiler talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyor. Yine Süveyş'te en az 2 bin tekstil işçisi greve gitti ve isyana destek vererek Mübarek'in ülkeyi terk etmesini istedi. Süveyş Kanalı'ndaki bir diğer eylem, Said Limanı'nda gerçekleştirildi. Yüzlerce işçi, iş bırakarak yaptıkları yürüyüşünün ardından bir hükümet binasını ateşe verdi.Luksor’da ise turizm sektörünün çökünce binlerce kişi greve gitti. Onlar da isyana destek vererek Mübarek'in ülkeyi terk etmesini istedi. Asyut şehrinde yapılan eylemde çoğu çiftçi 8 binden fazla kişi katıldı. Çiftçiler, eylemde evlerinden getirdikleri odun ve tuğlalarla demiryolunu kapattı.Nüfusun neredeyse yarısı yoksulluk sınırının eşiğinde yaşadığı ülkede 3 binden fazla demiryolu işçisi de grevde. Bu yüzden demiryolu ulaşımı felç olmuş durumda.Bu arada Mısır'da toplu taşım araçları şoförleri greve başladı.Kahire'deki otobüs sürücüleri, otobüslerini park ettiklerini ve "talepleri karşılanana kadar" kontak kapatacaklarını söylediler. Şoförler ücretlerinin artırılmasını talep ediyor. Greve 62 bin toplu taşıma aracı şoförünün katılması çağrısında bulunulduğu belirtildi. Caddelerde bazı otobüslerin görüldüğü aktarılırken, grevin ne derece yaygın uygulandığı bilinmiyor.Kamu çalışanları da isyana destek vermek için iş bıraktı. Yaklaşık 20 bin kamu işçisi greve gitti. Kamu çalışanların da talebi aynı; Mübarek'in gitmesi, rejimin değişmesi. Bugün doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri de greve katıldı.Göstericiler çeşitli yöntemlerle Mısır halkına mesajlarını ulaştırmayı sürdürürken sanatçılar da bu çabaya kendi yöntemleriyle destek veriyor. Tahrir meydanında korsan radyolar kuruluyor, hergün duvar gazetesi oluşturuluyor. Seyyar berberler de dahil olmak üzere artık bir çok meslek erbabı, hünerlerini Özgürlük Meydanı'nda sergiliyor.