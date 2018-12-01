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Dünya

ABD'den Libya'ya hava saldırısı

ABD Afrika Komutanlığı, Libya'nın El Uveynat bölgesine hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi

01 Aralık 2018 01:33

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Libya'da düzenlediği hava saldırısında 11 AKİM militanının öldürüldüğünü açıkladı.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Afrika Komutanlığı, Libya'nın El Uveynat bölgesinde, 29 Kasım 2018'de bir hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, 11 AKİM militanı öldürüldü ve 3 araç imha edildi." ifadesine yer verildi. 

Açıklamada, sivil kaybına ilişkin şu ana kadar bilgi gelmediği öne sürüldü. 

Saldırının, Libya'da örgüte karşı bu yıl yapılan üçüncü saldırı olduğu vurgulanan açıklamada, bundan öncekinin 3 Haziran'da düzenlendiği ve 1 militanın öldürüldüğü kaydedildi. 

Yerel kaynaklar, daha önce, bölgede kime ait olduğu tespit edilemeyen uçaklar tarafından yapılan saldırıda, 10 kişinin öldüğünü duyurmuştu. 

 

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