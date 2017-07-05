ABD'den Kuzey Kore'ye karşı küresel eylem çağrısı

Kuzey Kore'nin son denemede kullandığı uzun menzilli balistik füzenin büyük nükleer başlık taşıyabilecek kapasitede olduğunu açıklaması ABD'yi harekete geçirdi.

Washington yönetimi nükleer silah teknolojisini geliştirmeye çalışan Kuzey Kore'ye karşı uluslararası önlem alınmasını istedi ve BM Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplanmaya çağırdı.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü, Kuzey Kore tarafından denen taşıyıcı füzenin Alaska eyaleti ile ABD'nin batısını menzili içine alabileceği sonucuna vardıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson füze denemesinin "ABD ile müttefiklerine yönelik tehdidin tırmandırılmasındaki yeni bir aşama” olduğunu ve bu ülkeye karşı daha sert önlemlere başvurulması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un bu denemeyle ülkesinin atom ve hidrojen bombalarını da kapsayan stratejik silah kapasitesini tamamlamış olduklarını söyledi.

Kim Jong Un'dan mesaj

Resmi Kuzey Kore Ajansı'nın haberine göre Kim Jong Un "ABD'nin ülkesine karşı düşmanca tavrından vazgeçmediği sürece Washington yönetimi ile silahsızlandırma konusunu görüşmeyeceklerini” duyurdu.

Haberde Kuzey Kore liderinin bu denemenin ABD'nin hoşuna gitmeyeceği ve Bağımsızlık Günü'nde ABD'ye verilmiş bir hediye olduğu şeklindeki sözlerine yer verildi. Kim'in mühendis ve teknisyenlere "Amerikalılara sık sık küçük ve büyük hediyeler yollayın”, dediği belirtildi.

Hamburg'daki G20 zirvesinde, BM Güvenlik Konseyi'nin yasaklama kararını hiçe sayan Kuzey Kore'nin silahlanma programına karşı alınacak tedbirler de görüşülecek.

Kuzey Kore Haber Ajansı yeni geliştirilen silah sisteminin füzeden ayrılma, başlığın yeniden atmosfere girişi ve başlığın son aşamadaki kontrolü gibi bütün teknik şartları başarıyla yerine getirdiğini bildirdi.

Kriz G20 Zirvesi'nde görüşülecek

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Kuzey Koreli işçi çalıştıran, bu ülkeye ekonomik ve askeri yardım yapan ya da yaptırımları uygulamayan bütün ülkelerin Pyongyang'daki tehlikeli rejime yardım ve destek sağlamış sayılacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önceki bir denemeden sonra Pekin'in Kuzey Kore'yi destekleme çabalarına gösterdikleri sabrın tükenmekte olduğunu ve Kuzey Kore'ye karşı, askeri dahil her türlü önleme başvurabileceklerini söylemişti.

Trump, yaptırımların eksiksiz uygulanmasının ve Pyongyang üzerindeki diplomatik baskının arttırılmasının yöntem olarak tercih ettiklerini de sözlerine eklemişti. Trump konuyu Hamburg'daki G20 Zirvesi sırasında bir araya geleceği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüşecek.

Çin ve Rusya Kuzey Kore'den balistik füze denemelerini durdurmasını, ABD ile Güney Kore'nin bölgedeki askeri tatbikatlarına da son verilmesini istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü uluslararası toplumlun düşmanca söylemler değil diyalog istediğini söyledi ve Kuzey Kore'den BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda nükleer ve füze denemelerine son vermesini istedi. Sözcü, krize taraf olan ülkelerin ılımlı ve çekingen davranmasını ve bölgedeki gerginliği arttıracak adımlara başvurmayacaklarını umduklarını söyledi.

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DW, Reuters/AG/GA