T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD’den Kuzey Kore’ye gövde gösterisi

Kuzey Kore’nin füze denemelerine yanıt olarak ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-1B bombardıman uçakları Kore Yarımadası üzerinde uçuş yaptı.

30 Temmuz 2017 15:58

ABD Hava Kuvvetleri Kuzey Kore'nin füze denemelerine yanıt olarak B-1B bombardıman uçaklarının Kore Yarımadası üzerinde uçuş yaptığını açıkladı. Açıklamada B-1B'nin uçuşunun 3 Temmuz tarihinde fırlatılan Hwansong-14 füzesine yanıt niteliği taşıdığı kaydedildi.

ABD'nin Guam adasındaki hava üssünden havalanan bombardıman uçaklarına, tatbikat sırasında Japon ve Güney Kore savaş jetlerinin de eşlik ettiği ifade edildi. Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanı General Terrence J. O'Shaughnessy "Kuzey Kore bölgesel istikrara yönelik en acil tehdit olmaya devam ediyor” diye konuştu. O'Shaughnessy "Eğer istenirse, seçeceğimiz herhangi bir zamanda ve yerde acil, ölümcül ve ezici güçle yanıt vermeye hazırız” dedi.

Kuzey Kore cuma günü kıtalararası balistik füze denemesinin başarıyla gerçekleştiğini duyurmuştu. Füzenin ABD anakarasını vurma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un gece yarısı yapılan denemeyi bizzat yönetmiş ve bunun ABD'ye "ciddi bir uyarı” olduğunu, saldırı denemesi halinde ABD'nin yıkımdan azade olamayacağını açıklamıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters / EC, AG

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Kuzey KoreABD Hava KuvvetleriB-1BKore YarımadasıHava Kuvvetleri Kuzey KoreTemmuzHwansong-14GuamJaponGüney KoreHava Kuvvetleri Komutanı General TerrenceKoreABDKore Devlet Başkanı Kim JongWelle Türkçe Reuters

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24