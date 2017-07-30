ABD’den Kuzey Kore’ye gövde gösterisi

ABD Hava Kuvvetleri Kuzey Kore'nin füze denemelerine yanıt olarak B-1B bombardıman uçaklarının Kore Yarımadası üzerinde uçuş yaptığını açıkladı. Açıklamada B-1B'nin uçuşunun 3 Temmuz tarihinde fırlatılan Hwansong-14 füzesine yanıt niteliği taşıdığı kaydedildi.

ABD'nin Guam adasındaki hava üssünden havalanan bombardıman uçaklarına, tatbikat sırasında Japon ve Güney Kore savaş jetlerinin de eşlik ettiği ifade edildi. Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanı General Terrence J. O'Shaughnessy "Kuzey Kore bölgesel istikrara yönelik en acil tehdit olmaya devam ediyor” diye konuştu. O'Shaughnessy "Eğer istenirse, seçeceğimiz herhangi bir zamanda ve yerde acil, ölümcül ve ezici güçle yanıt vermeye hazırız” dedi.

Kuzey Kore cuma günü kıtalararası balistik füze denemesinin başarıyla gerçekleştiğini duyurmuştu. Füzenin ABD anakarasını vurma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un gece yarısı yapılan denemeyi bizzat yönetmiş ve bunun ABD'ye "ciddi bir uyarı” olduğunu, saldırı denemesi halinde ABD'nin yıkımdan azade olamayacağını açıklamıştı.

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Reuters / EC, AG