ABD’den Kuzey Kore hamlesi

Kuzey Kore'nin yaptığı son füze denemesinin ardından, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemilerinin Kore sularına gönderildiği bildirildi.

ABD Pasifik Komutanlığı sözcüsü Binbaşı Dave Benham, "Carl Vinson Görev Grubu'na teyakkuz ve varlık göstermek için tedbir olarak Batı Pasifik'e gönderilme emri” verildiği açıkladı. Benham Fransız Haber Ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin "düşüncesiz, sorumsuz ve istikrarsızlığa yol açan” füze ve nükleer programı nedeniyle bölgedeki en büyük tehdit olduğunu ifade etti.

ABD hükümetinden bir yetkiliReuters haber ajansına cumartesi günü yaptığı açıklamada, bir uçak gemisi ile savaş gemilerinden oluşan filonun Singapur’dan Kore Yarımadası’na gönderildiğini belirtti. Yetkili “bölgedeki varlığımızın güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Carl Vinson uçak gemisi ile beraberindeki savaş gemilerinin, Avustralya'da konuşlanması planlanıyordu. Ancak gelen talimat ile gemilerin Singapur'dan Pasifik Okyanusu'nun batısına yöneldiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri

Kuzey Kore son olarak 5 Nisan Çarşamba günü balistik füze denemesinde bulunmuş, Japonya'ya doğru fırlatılan füze 60 kilometre uçtuktan sonra infilak etmişti.

Kuzey Kore yaptırımlara rağmen nükleer silah programı üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Kuzey Kore, ikisi geçen yıl olmak üzere 2006 yılından bu yana 5 nükleer füze denemesi yaptı. Bunun yanı sıra Pyongyang, nükleer başlıkları ABD'ye kadar ulaşabilecek uzun menzilli füzelerin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayında Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, eğer Çin Kuzey Kore'ye nükleer silah programından vazgeçme yönünde baskı yapmazsa, ABD'nin Kuzey Kore konusunda tek başına hareket edeceğini ifade etmişti.

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AFP/Reuters/dpa/JD/BW