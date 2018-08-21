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ABD'den Kurban Bayramı mesajı

"Müslümanlar ihtiyaç sahipleri için kurban keser ve yardımlarda bulunur"

21 Ağustos 2018 11:04

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bakan Pompeo, Kurban Bayramı'na ilişkin video mesaj yayınladı.

Pompeo mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bütün Müslümanların haccın sonunu işaret eden Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Bu, dünyanın farklı bir çok yerindeki Müslüman'ın arkadaşları ve aile üyeleriyle bir araya geldiği tefekkür ve ibadet zamanıdır. Bu zaman zarfından ayrıca hepimiz için bir örnek teşkil etmekle birlikte, Müslümanlar ihtiyaç sahipleri için kurban keser ve yardımlarda bulunur. ABD Dışişleri Bakanlığı adına hepimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim."

 

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