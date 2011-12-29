-ABD'den Koreli aileye tazminat SAN DIEGO (A.A) - 28.12.2011 - ABD hükümeti, 2008 yılında San Diego'daki evlerine Deniz Piyade Sınıfı'na ait bir jet uçağı düşen Koreli aileye 17.8 milyon dolar tazminat ödeyecek. Federal hakim Jeffrey Miller, Adalet Bakanlığıyla aile arasında görülen, jürinin olmadığı davada ABD hükümetinin, davacı aileye 17.8 milyon dolar tazminat ödemesi kararını verdi. Ailenin erkek üyesi Don Yoon'un, kazada 36 yaşındaki karısı Youngmi Lee Yoon'u, 2 yaşında ve 15 aylık kızları ile Kore'den ziyaretlerine gelen kayınvalidesi Seokim Kim Lee'yi kaybettiği bildirildi. Koreli aile, kazanın neden olduğu manevi ve maddi kayıpları için 56 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu.