T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'den Koreli aileye tazminat SAN DIEGO (A.A)

29 Aralık 2011 00:35

-ABD'den Koreli aileye tazminat SAN DIEGO (A.A) - 28.12.2011 - ABD hükümeti, 2008 yılında San Diego'daki evlerine Deniz Piyade Sınıfı'na ait bir jet uçağı düşen Koreli aileye 17.8 milyon dolar tazminat ödeyecek.  Federal hakim Jeffrey Miller, Adalet Bakanlığıyla aile arasında görülen, jürinin olmadığı davada ABD hükümetinin, davacı aileye 17.8 milyon dolar tazminat ödemesi kararını verdi. Ailenin erkek üyesi Don Yoon'un, kazada 36 yaşındaki karısı Youngmi Lee Yoon'u, 2 yaşında ve 15 aylık kızları ile Kore'den ziyaretlerine gelen kayınvalidesi Seokim Kim Lee'yi kaybettiği bildirildi.  Koreli aile, kazanın neden olduğu manevi ve maddi kayıpları için 56 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24