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ABD'den kiralanan sondaj platformu, Mersin'de

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- ABD'den kiralanan 'Rowan Norway' platformu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından belirlenen koordinatlarda sondaj çalışması yapmak üzere Mersin'e geldi

14 Kasım 2018 18:45

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- ABD\'den kiralanan \'Rowan Norway\' platformu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından belirlenen koordinatlarda sondaj çalışması yapmak üzere Mersin\'e geldi.
TPAO tarafından Akdeniz\'de sondaj kuyusu açılması için ABD\'li Rowan Companies şirketinden kiralanan \'Rowan Norway\' platformu, yakıt ikmali ve sondaj hazırlığı için Mersin\'e geldi. Tanklarına su alarak deniz yüzeyinde yüzer hale getirilen dev platformun, 36 saatlik işlemin ardından bugün sondaj çalışması için kentten ayrılacağı bildirildi.
Mersin Liman Başkanlığı\'na ait 3 römorkör tarafından çekilecek olan, Sahil Güvenlik ekiplerinin eşlik edeceği platform, yaklaşık 19 mil açıkta TPAO\'nun belirlediği koordinatlarda sondaj çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacak.

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