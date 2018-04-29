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BBC Türkçe

ABD'den Kabil'de hava saldırısı: Siviller öldü

ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlediği bir hava saldırısında "füzenin hatalı çalışması" nedeniyle sivillerin ölümüne yol açtığı açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlediği bir hava saldırısında "füzenin hatalı çalışması" nedeniyle sivillerin ölümüne yol açtığı açıklandı.

Hava saldırısının, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Afganistan'ı ziyareti sırasında isyancıların havalimanına füze atması nedeniyle Afgan güçlerinin gerçekleştirdiği karşı saldırıya destek vermek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Afganistan'daki NATO misyonu olan Resolute Support'tan (Kararlı Destek) yapılan açıklamada "Füzelerden biri trajik bir şekilde hatalı çalıştı ve birkaç kişinin ölümüne yol açtı. Kararlı Destek savaşmayanların zarar görmesinden derin pişmanlık duyar. Operasyona ve hatalı çalışan mühimmata yönelik bir soruşturma başlatıldı" ifadeleri kullanılırken kaç sivilin yaşamını yitirdiği ise belirtilmedi.

Havalimanına yönelik saldırıyı ise hem Taliban hem IŞİD üstlendi.

Afganistan'da 8 binden fazla ABD özel kuvvetler askeri bulunuyor.

ABD'nin Afganistan'ı işgalinden 16 yıl sonra Afgan hükümeti ülkenin yalnızca yüzde 60'ını kontrolünde tutabiliyor.

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