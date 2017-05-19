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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den K. Kore açıklarına yeni uçak gemisi

Son füze denemelerinin ardından ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim tırmanıyor. Medyada yer alan haberlere göre, ABD Kore Yarımadası açıklarındaki tatbikata katılmak üzere yeni bir uçak gemisi gönderdi.

19 Mayıs 2017 22:45

Amerikan CNN Televizyonu ve Güney Kore haber ajansı Yonhap, ABD'nin Kore Yarımadası açıklarına USS Carl Vinson'dan sonra USS Ronald Reagan uçak gemisini gönderdiğini duyurdu. CNN son dakika olarak geçtiği haberini ABD Savunma Bakanlığı yetkilerine dayandırdı.

Buna göre, Japonya'daki Yokushuka limanından hareket eden USS Ronald Reagan'a diğer savaş gemileri de eşlik etti. USS Ronald Reagan'ın USS Carl Vinson'ın bölgedeki görevini devralması bekleniyor.

ABD Deniz Kuvvetleri, ülkenin zaman zaman Batı Pasifik'te çift uçak gemisiyle farklı görevlerde bulunduğunu açıkladı.

ABD Carl Vinson uçak gemisini bu yıl ikinci kez Nisan ayı sonunda bölgeye göndermiş ve bu hamle füze denemelerine karşılık bir "gövde gösterisi” şeklinde değerlendirilmişti.

BM Güvenlik Konseyi kararını deldi

Kuzey Kore'nin 2016'da yaptığı pek çok nükleer füze denemesinin ardından, Devlet Başkanı Kim Jong Un bu yıl kıtalararası uzun menzilli füze denemelerinde bulunacaklarını açıklamıştı.

Kuzey Kore BM Güvenlik Konseyi kararına hiçe sayarak Cumartesi günü ülkenin en uzun menzilli füzesi Hwasong 12 ile yeni bir füze denemesinde bulundu. ABD'li uzmanlar bunun Kuzey Kore'nin ABD'ye kadar uzanabilecek balistik füze geliştirme konusunda aşama kaydettiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kuzey Kore'nin ateşlediği son füze, nükleer başlık taşıyabiliyor. 2 bin 100 kilometre yüksekliğe ulaşan ve 787 kilometre kateden Hwasong-12, Japonya'nın batı kıyılarına düştü.

Kuzey Kore yıllardır BM Güvenlik Konseyi kararına aykırı biçimde nükleer füze denemelerinde bulunuyor. Pyongyang yönetimi 2006'dan bu yana ikisi geçen yıl olmak üzere toplam beş nükleer füze denemesinde bulundu.

Kim Jong Un yönetimi, ABD ve Güney Kore'nin yürüttüğü ortak askeri tatbikatlarla Kuzey Kore'ye yönelik saldırı hazırlığı yaptığını öne sürüyor. ABD ve Güney Kore ise bu iddiaları kabul etmiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/MK,ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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