ABD'den 'John Kerry saplantılı Mesih gibi' sözlerine tepki

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon'un, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry için sarf edilen, "Saplantılı, Mesih gibi hareket ediyor, Nobel ödülü alsa da bizi rahat bıraksa" sözlerine ABD'den sert tepki geldi

Yedioth Ahronoth gazetesi, Yalon'un kapalı bir toplantıda Kerry için, "Anlaşılmaz bir saplantıyla ve bir Mesih duygusuyla hareket eden Dışişleri Bakanı Kerry, Filistinlilerle ihtilaf konusunda bana bir şey öğretemez. Güvenlik düzenlemelerine dair bize gösterilen Amerikan planının, üzerine yazıldığı kağıt kadar değeri yok. Bizi kurtarabilecek tek şey, John Kerry'nin Nobel Ödülü alması ve bizi rahat bırakması" yönünde sözler sarf ettiğini yazdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney yaptığı açıklamada, "İsrail Savunma Bakanı'nın sözleri, eğer doğruysa, rencide edici ve uygunsuz, özellikle de ABD'nin İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını desteklemek için tüm yaptıkları göz önüne alındığında" diye konuştu.

'Bekleyeceğimiz bir şey değil'

Carney, Kerry ve ekibinin, ABD'nin İsrail'in geleceği ve İsrail halkına olan derin bağlılığı nedeniyle İsrail için güvenli bir barışın ilerletilmesi amacıyla durmak bilmez bir çaba gösterdiğini belirterek, "Bakan Kerry'nin güdülerini sorgulamak ve onun tekliflerini çarpıtmak, yakın bir müttefikin savunma bakanından bekleyeceğimiz bir şey değil, eğer bu sözlerin söylendiği doğruysa" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili de İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nin haberde geçen sözlere dair şikayetini İsrail hükümetiyle paylaştığı bilgisini verdi.

Yalon özür diledi

Öte yandan Moşe Yalon'un, ABD'den gelen sert tepkiler üzerine ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'den özür dilediği bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberde, Yalon'un, ABD'den gelen sert eleştiri üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile uzun bir görüşme gerçekleştirdiği ve ardından yazılı bir açıklama yaparak Kerry'den özür dilediği kaydedildi.

İsrail basınında yer alan haberde, Yalon'un açıklamasında, "Savunma bakanının başka bir bakana saldırmaya sebep verme gibi bir niyeti yok. Eğer bakan (Kerry) aşağılanma hissettiyse Savunma Bakanı ondan özür diliyor" dediği ifade edildi.

Yalon'un açıklamasında, "Biz, Dışişleri Bakanı Kerry'nin çabalarını takdir ediyoruz. İsrail ve ABD, Filistin ile barışı Dışişleri Bakanı Kerry'nin önderliğinde yürütme konusunda aynı hedefi paylaşmaktadır" ifadesine yer verdiği belirtildi.