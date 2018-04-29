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BBC Türkçe

ABD'den Japonya'daki Amerikan askerlerine alkollü içki yasağı

ABD ordusu, sarhoş bir deniz piyadesinin neden olduğu ölümcül bir kaza sonrası Japonya'daki tüm Amerikan askerlerinin alkollü içki tüketmelerini yasakladı. Okinawa adasında görev yapan Amerikan askerlerine de ikinci bir emre kadar üslerinden ayrılmamaları

29 Nisan 2018 20:30

ABD ordusu, Japonya'daki tüm Amerikan askerlerinin alkollü içki tüketmelerini yasakladı.

Ayrıca Japonya'nın Okinawa adasında görev yapan Amerikan askerlerine de ikinci bir emre kadar üslerinden ayrılmamaları talimatı verildi.

Bu karar, 21 yaşındaki bir Amerikan deniz piyadesinin Pazar günü Okinawa'da alkollü araç kullanarak 61 yaşındaki bir Japonun ölümüne neden olmasının ardından alındı.

Adı açıklanmayan asker kullandığı kamyonla, hayatını kaybeden Japonun sürdüğü minibüse çarpmıştı.

Tutuklanan ve mahkemeye sevkedilen askerin adı açıklanmadı.

Japon polisi, askerin kanında yasal sınırın üç katı alkol tespit edildiğini duyurdu.

Japonya Kabine İşleri Bakanı Yoshihide Suga, hükümetinin yaşanan olaydan dolayı derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Suga, Amerikalı yetkililere benzer olayların bir daha yaşanmaması için gereken tüm önlemleri alma çağrısı yaptı.

Japonya'daki yaklaşık 47 bin Amerikan askerinin 25 bin kadarı Okinawa adasında görev yapıyor.

Adada askerlerin karıştığı olaylar yüzünden sık sık ABD karşıtı protesto gösterileri düzenleniyor.

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