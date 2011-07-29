-ABD'DEN İSRAİL'E TÜRKİYE BASKISI TEL AVİV (A.A) - 29.07.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un, resmi temaslar için Washington'da bulunan İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'a, "Türkiye ile uzlaşma için bir yol bulunmasının" önemini vurguladığı bildirildi. Jerusalem Post gazetesinin "Amerika, Türkiye ile uzlaşma için İsrail'e baskı yapıyor" başlığıyla verdiği haberinde, aynı konunun Barak'ın, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Donion ile görüşmelerinde de dile geldiği kaydedildi. Haberde, "güçlü bir ABD, İsrail ve Türkiye ilişkisinin, Ortadoğu'da istikrar için önemli olduğuna inanan Washington'un, Mavi Marmara nedeniyle oluşan krizi sonlandırmaları için hem Türkiye'ye hem de İsrail'e baskı yaptığı" belirtildi. Söz konusu haberde Barak'ın, İsrail iç kabinesinde, Türkiye ile bağların normalleştirilmesi için İsrail'in gereken adımları atmasını savunan kilit unsur olarak ortaya çıktığı ifade edildi. -ÖZÜR YERİNE ÜZÜNTÜ- Haaretz gazetesi de ABD Savunma Bakanı Leon Panetta ile görüşmesinde Barak'ın, "İsrail'in, Mavi Marmara'da ölen 9 Türk için özür dilemek yerine, üzüntülerini ifade edecek 'yaratıcı bir formül' bulması gerektiğine" işaret ettiğini kaydetti. Barak'ın "Yaratıcı bir formül bulma ihtiyacındayız" dediği, Amerikalıların da bu tavra destek verdiği ve "resmi bir özür olmaksızın bir üzüntü belirtmenin", İsrailli subay ve askerlerin hukuki sorunlarını da önleyeceği şeklinde değerlendirildiği belirtildi. Ehud Barak'ın, İsrail ve Türkiye ilişkilerini tamir ve müzakerelere devam edebilmeleri amacıyla da BM'nin Mavi Marmara gemisiyle ilgili soruşturmanın bulgularını içeren Palmer raporunun tümünün yayımlanması yerine, BM'nin genel bir açıklama yapmasını tercih edeceğini söylediği vurgulandı. İsrail'i Amerika'nın en önemli müttefiki olarak tanımlayan Panetta'nın, bu ülkenin güvenliğinin kendileri için önemli olduğunu belirttiği ve Ekim ayında İsrail'i ziyaret edeceğini söylediği kaydedildi. Barak'ın temaslarıyla ilgili bir diğer haber de Ynet sitesinde yer aldı. Bu haberde İsrail Savunma Bakanı Barak'ın, Amerikalı yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından basın mensuplarına verdiği bir brifingde, "İsrail'in, geçen yılki Gazze filosuyla ilgili olarak, Yahudi devletinin özür dilemesi anlamına bile gelse, Türkiye ile bir uzlaşmaya gitmesi gerektiğini" söylediği kaydedildi. Barak, bununla birlikte "(Gazze'ye uygulanan) abluka ya da filo olayı için bir özürden bahsetmiyorum, eğer operasyon sırasında birtakım hatalar yapılmışsa, onlar için özgün olduğumuzu dile getirmekten bahsediyorum" dedi. Ehud Barak, bugün öğleden sonra da New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşecek.