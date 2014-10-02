ABD'den İsrail'e sert uyarı



Washington yönetimi, İsrail’in Kudüs'ün doğusunda 2 bin 600 konut inşa etme planını sert bir dille eleştirdi. Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, Doğu Kudüs'ün çok hassas bir bölgesindeki inşaat planının hayata geçirilmesi durumunda bunun 'İsrail'i en yakın müttefiklerinden bile uzaklaştıracağı' uyarısında bulundu.

Beyaz Saray sözcüsü, planın ayrıca 'İsrail ile Filistin arasındaki havayı zehirleyeceğini' belirtti. Bu tür bir gelişmenin tüm uluslararası toplum tarafından kınanacağını kaydeden Josh Earnest, yerleşim birimi planının İsrail'in sürekli vurguladığı, Filistinlilerle barış yönünde çaba gösterme hedefine de ters düştüğünü vurguladı.

Beyaz Saray sözcüsü Earnest, konunun ABD Başkanı Barack Obama ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Washington'daki görüşmesinde de gündeme geldiğini belirtti.

İsrail basınında yer alan haberlerde New York'ta bulunan Başbakan Benyamin Netanyahu'nun, Beyaz Saray'dan gelen eleştirileri geri çevirdiği belirtildi. Netanyahu'nun, "Eleştirileri anlayamıyorum ve bu tutumu kabul edemem' dediği kaydedildi.

İsrailli 'Peace Now' hareketi, İsrail hükümetinin geçen hafta yeni yerleşim yerleri inşasına yeşil ışık yaktığını açıklamıştı. Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, inşaatın, Filistinlilerin gelecekteki devletlerinin bir parçası olarak kabul ettikleri Givat Hamatos'ta yapılması planlanıyor.