ABD'den İsrail'e konut inşaatı eleştirisi



Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yüzlerce yeni konut inşa etme planını eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby inşaat planı için, “Eğer doğruysa, bu haber toprak gaspları, yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve birimlerin meşrulaştırılması şeklindeki sistematik süreçteki son adım anlamına gelmektedir. Bu da iki devletli çözümde başarı şansını temelden zayıflatmaktadır" açıklamasını yaptı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, işgal altındaki Filistin topraklarında toplam 800 yeni konut inşaatına onay vermişti. Konutların 560'ının Batı Şeria'da, 140'ının ise Doğu Kudüs'te inşa edilmesi planlanıyor.

İsrail'in yerleşim planlarını Ortadoğu Dörtlüsü'nün İsrail'in Yahudi yerleşimleri politikasını eleştirdiği raporunun hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Ortadoğu Dörtlüsü'nün raporunda, İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim politikasına son vermesi talep edilerek, iki devletli bir çözümün ancak bu şekilde mümkün olduğuna vurgu yapılıyor. Ortadoğu Dörtlüsü Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan oluşuyor.