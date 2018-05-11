ABD'den İran'a yönelik yeni yaptırım kararı

İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilen ABD, bu ülkenin en güçlü güvenlik birimi olan Devrim Muhafızları'na yönelik yeni bir yaptırım kararı aldı.

ABD'nin aldığı yaptırım kararlarını açıklayan Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Devrim Mufafızları'na bağlı Kudüs Gücü ve döviz tüccarları için çalışan üç paravan şirket ve altı kişinin kara listeye alındığını duyurdu.

Mnuchin, söz konusu şirketlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kurulduğunu ve bu ülkedeki bankalardaki milyonlarca Amerikan dolarının uluslararası yaptırımlara takılmaksızın Kudüs Gücü'ne aktarılması konusunda İran Merkez Bankası'nın da yardımcı olduğunu belirtti.

Alınan yaptırım kararı kapsamında, söz konusu şirket ve kişilerin ABD'deki tüm mal varlıklarına erişim engeli getirildi. ABD vatandaşlarının da bu şirket ve kişilerle ticari işlem yapması yasaklandı.

ABD: Gelir akışını kesmeye kararlıyız

İran Devrim Muhafızları, ABD tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Ayrıca ABD'ye göre Devrim Muhafızları, Suriye ve Lübnan gibi ülkelerde faaliyet gösteren ve İran'la bağlantılı olan milislere de destek veriyor. İran ekonomisinde önemli pay sahibi olan Devrim Muhafızları, aynı zamanda ülkedeki en nüfuzlu siyasi aktörlerden biri. Kudüs Gücü ise Devrim Muhafızları'nın ülke dışındaki operasyonlarını yürüten özel kuvvetlerden oluşuyor.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, "Devrim Muhafızları'nın gelir akışını, kaynağı ve ulaştığı yer neresi olursa olsun kesmeye kararlıyız" açıklamasında bulundu. ABD'li Bakan ayrıca, gösterdikleri işbirliğinden ötürü Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yetkililere de teşekkür etti. ABD'nin ardından BAE de Washington'ın yaptırım kararı aldığı altı kişi ve üç şirketi, Kudüs Gücü ile iş yapan terörist ve terör örgütleri listesine dâhil ettiğini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti, İranlı şirketler için önemli bir ticaret merkezi olarak biliniyor.

Trump, İran ile 2015 yılında BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa'ya ek olarak Almanya ve AB'nin katılımıyla imzalanan nükleer anlaşmadan Salı günü çekildiklerini açıklamıştı. Anlaşmanın imzalandığı tarihte askıya alınan yaptırımları yeniden hayata geçiren Trump, yeni yaptırım kararları da alınacağını duyurmuştu.

DW,dpa,rtr/CÖ,HS

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