ABD'den ilk seçim açıklaması

Beyaz Saray, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile

bu yeni görevinde çalışmayı 'sabırsızlıkla beklediğini' bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin Hayden konuyla ilgili bir soruya

verdiği yanıtta, "Türkiye'deki

cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarını gördüklerini"

kaydetti.

ABD Başkanı Obama'nın, "Başbakan Erdoğan ile bu yeni görevinde çalışmayı

sabırsızlıkla beklediğini" belirten Hayden, Obama'nın aynı şekilde Erdoğan'ın yerine

geçecek başbakanla da çalışmayı arzuladığını ifade etti.

Hayden, Obama'nın önümüzdeki günlerde Başbakan Erdoğan'ı aramasını

beklediklerini de bildirdi.

