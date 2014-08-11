ABD'den ilk seçim açıklaması

Beyaz Saray, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile
bu yeni görevinde çalışmayı 'sabırsızlıkla beklediğini' bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin Hayden konuyla ilgili bir soruya
verdiği yanıtta, "Türkiye'deki
cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarını gördüklerini"
kaydetti.
ABD Başkanı Obama'nın, "Başbakan Erdoğan ile bu yeni görevinde çalışmayı
sabırsızlıkla beklediğini" belirten Hayden, Obama'nın aynı şekilde Erdoğan'ın yerine
geçecek başbakanla da çalışmayı arzuladığını ifade etti.
Hayden, Obama'nın önümüzdeki günlerde Başbakan Erdoğan'ı aramasını
beklediklerini de bildirdi.