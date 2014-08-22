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Dünya

ABD: Yeni başbakan adayı Davutoğlu'yla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, Ahmet Davutoğlu'nun aday gösterilmesiyle ilgili olarak John Kerry'nin kendisiyle yakın çalışma içinde olduğunu söyledi

22 Ağustos 2014 03:37

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marif Harf, "Türkiye'deki bir sonraki başbakanla çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini" dile getirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Marie Harf, Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkan adayı gösterilmesiyle ilgili olarak, "Bunun bir adaylık olduğunu anlıyorum. Şimdi işlemesi gereken bir süreç var. (Türkiye'de) Bir sonraki başbakan kim olursa olsun onunla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

Harf, başka bir soru üzerine ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, bakanlığı boyunca Davutoğlu ile çok yakın bir çalışma içerisinde olduğunu, bu hafta da onunla özellikle Gazze konusunda ve diğer konularda birden fazla görüşme yaptığını kaydetti.

 

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