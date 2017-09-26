ABD'den IKBY'ye referandum eleştirisi

ABD, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) uluslararası uyarılara rağmen dün düzenlediği bağımsızlık referandumundan "derin hayalkırıklığı" duyduğunu açıklayarak, bu adımın istikrarsızlığı artıracağı uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kürdistan Bölgesel Yönetiminin tek taraflı olarak ve Irak Kürdistanı dışındaki toprakları da içine alacak şekilde bağımsızlık referandumu düzenleme kararı almış olması ABD'yi derin hayal kırıklığına sürüklemiştir” dedi. Nauert, "bağlayıcılığı bulunmayan halkoylamasının Irak Kürt bölgesi halkıyla aralarındaki tarihi ilişkilere gölge düşürmeyeceğini" belirterek, "Ancak bu adımın Kürdistan Bölgesi ve halkı açısından istikrarsızlığı ve sıkıntıları artıracağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Bölgede tansiyon yükseldi

Kuzey Irak'ta Mesud Barzani yönetiminin bağımsızlık referandumu düzenleme planı BM ve ABD'nin yanı sıra bölge ülkeleri Türkiye, İran ve Suriye'nin de yoğun tepkisini çekmiş, Irak parlamentosu referandum yapılan bölgeye askeri birliklerin sevk edilmesini talep etmişti.

IKBY yönetimi, ezici çoğunlukla bağımsızlık kararının çıkması beklenen referandumun hemen bağımsızlık ilan edileceği anlamına gelmediğini vurguluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, bölgede IŞİD ile mücadelenin henüz sona ermediğini ve radikal grupların bölgede istikrarsızlık ve bölünmüşlüğü istismara çalıştığını belirterek, "Bütün Iraklıların geleceğinin düzelmesi için tarafların yapıcı diyalog başlatmalarını umuyoruz. ABD şiddete ve herhangi bir tarafın tek taraflı olarak sınırları değiştirmeye çalışmasına karşıdır. ABD birleşik, federal, demokratik ve müreffeh bir Irak'tan yanadır ve Iraklıların anayasa çerçevesinde gayelerine ulaşma gayretlerine destek için çalışmayı sürdürecektir” diye konuştu.

DW, afp/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe