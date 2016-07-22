ABD'den Gülen'in iadesi için Türkiye'ye teklif: Birlikte çalışalım

ABD yönetimi, darbe girişimi sonrası Ankara’ya yaptığı soruşturma için teknik destek sağlama önerisinden sonra ikinci bir kritik teklifte daha bulundu. Washington, darbe girişimini planlamakla suçlanan Fetullah Gülen’in iade başvurusuna yardım edecek, Dışişleri ve Adalet Bakanlığı mensuplarından oluşacak karma bir özel ekip kurulup Ankara’ya yollanabileceğini belirtti.

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, ABD, Türkiye’de üç ay olağanüstü hâl ilan edilmesiyle ilgili eleştirel bir dil kullanmaktan özellikle kaçınıp Türkiye’yi “anladığını” belirtti.

"Türkiye'yi hepimiz anlayabiliriz"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, perşembe günkü basın toplantısında Türkiye’de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması konusunda, “Demokratik yollarla seçilen hükümetlerine yönelik bir tehdit vardı. Ve sanırım bu tür bir tehdide ciddi yaklaşmalarını hepimiz anlayabiliriz” dedi.

"Karma ekip gönderdi"

Kirby, Gülen’in iadesi konusunda Türkiye’nin yolladığı belgelerin incelenmesinin halen sürdüğünü ifade edip şöyle devam etti:

“Biz süreç için onlara yardım edecek biçimde bir Türk ekibine burada (Washington) ev sahipliği yapma ya da oraya karma bir ekip gönderme önerisinde bulunduk. Hem Bakan Kerry’nin dün dediği hem de bizim birçok kez dile getirdiğimiz gibi eğer bir iade başvurusu olacaksa bu kanıt bazında olmalı.” Kurulması önerilen karma ekibe ABD Dışişleri ve Adalet Bakanlığı’ndan yetkililerin katılacağını belirten Kirby, “Biz öneride bulunduk. Buna mecbur değildik ama talep sürecinde yardım etmeyi önerdik. O yüzden iade anlaşması sorumluluklarımızı dikkate aldığımızı göstermek için çok uğraşıyoruz. Öneriler samimiydi.”

"İncirlik güvencesi"

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter önceki gün, elektrikleri kesilen İncirlik üssündeki durumun yakın zamanda normale döneceğini söyledi. Carter, Türkiye Savunma Bakanı Fikri Işık ile telefonla görüştüğünü belirterek şöyle konuştu: “(Bakan Işık), İncirlik’te durumun kısa sürede normale döneceği konusunda bana güvence verdi. IŞİD’e karşı yürüttüğümüz kampanya bu durumdan etkilenmedi.”