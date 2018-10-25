ABD'den gelerek eski karısının kocasını öldüren zanlı tutuklandı

Konya'da kızı hakkında kötü şeyler söylediğini iddia ettiği eski eşinin yeni eşini, ABD'den gelerek öldüren cinayet zanlısı Halil İbrahim Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Hastürk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Kaya (30) 2012 yılında dünya evine girdiği Mine A. ile yaklaşık 1 buçuk yıl sonra geçimsizlik nedeniyle ayrıldı. Çiftin bu evliliğinden ise H.L. isim verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Halil İbrahim Kaya evliliğinin ardından yaşadığı stres ve sıkıntıdan kurtulmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Burada 4 yıl kalan Halil İbrahim Kaya, 5 yaşındaki çocuğu H.L. ile telefonla görüşmeye başladı. Bu süre içerisinde Halil İbrahim Kaya’nın annesi ve babası Mine A. ile anlaşarak H.L.’nin vekaletini Mine A.’ya verdi. Mine A. ise yaklaşık 1 yıl önce 2 çocuk babası olan Hüseyin Alşahin’le evlendi.



Mine A.’nın kendisini kızıyla görüştürmemesi üzerine Halil İbrahim Kaya iletişime geçtiği Hüseyin Alşahin ile telefonla küfürleşmeye varan tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesinin ardından Halil İbrahim Kaya geçtiğimiz Cuma günü Amerika’dan İstanbul’a giderek askerlik arkadaşı aracılığıyla 2 adet ruhsatsız silah temin etti. İstanbul'dan Bursa'ya daha sonra ise kiralık araçla Konya’ya gelen Halil İbrahim Kaya, annesi ve babası aracılığıyla kızı H.L. ile görüştü. Görüşmenin ardından kızının kendisine soğuk davrandığını düşünen Halil İbrahim Kaya, kızının annesinin yanına gitmek istediğini söylemesi üzerine kamuflaj kıyafeti giyerek iki tabanca, rambo bıçağı ve maske alarak kiraladığı araçla Hüseyin Alşahin’in işyerine gitti. Halil İbrahim Kaya, iş yerinde Hüseyin Alşahin’e 6 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Hüseyin Alşahin kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olay yerine yakın bir polis merkezine giderek teslim olan cinayet zanlısı Halil İbrahim Kaya ise emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.