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Ekonomi

ABD'den gelen yaptırım açıklamalarının ardından dolarda son durum ne?

ABD Başkan Yardımcısı'nın açıklamasının borsa 3 bin puan kaybetmişti

26 Temmuz 2018 22:20

T24

ABD’li papaz Andrew Brunson’ın ev hapsine çıkmasının ardından ABD’den peş peşe ‘serbest bırakın’ çağrıları geldi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanacağını söylerken; ABD Başkanı Donald Trump ise daha sert bir açıklama yaparak “ABD, Brunson'un uzun süreli tutukluluğu için Türkiye’ye büyük yaptırımlar uygulayacak” dedi.

TIKLAYIN - Papaz Brunson için ABD'den peş peşe yaptırım tehdidi!

ABD’den peş peşe gelen yaptırım açıklamalarının ardından dolar/TL yönünü yukarı çevirdi. Pence’in yaptırım açıklamasının uluslararası ajanslar tarafından duyurulduğu 17:24’te 4.8407 olan dolar/TL, birkaç dakika içerisinde 4.8878’e kadar çıktı. Kur, daha sonra 4.83 seviyesine kadar gerilese de, Trump’ın açıklamasıyla birlikte yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 4.86’nın üzerine çıktı.

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