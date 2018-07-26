ABD'den gelen yaptırım açıklamalarının ardından dolarda son durum ne?

T24

ABD’li papaz Andrew Brunson’ın ev hapsine çıkmasının ardından ABD’den peş peşe ‘serbest bırakın’ çağrıları geldi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanacağını söylerken; ABD Başkanı Donald Trump ise daha sert bir açıklama yaparak “ABD, Brunson'un uzun süreli tutukluluğu için Türkiye’ye büyük yaptırımlar uygulayacak” dedi.

TIKLAYIN - Papaz Brunson için ABD'den peş peşe yaptırım tehdidi!

ABD’den peş peşe gelen yaptırım açıklamalarının ardından dolar/TL yönünü yukarı çevirdi. Pence’in yaptırım açıklamasının uluslararası ajanslar tarafından duyurulduğu 17:24’te 4.8407 olan dolar/TL, birkaç dakika içerisinde 4.8878’e kadar çıktı. Kur, daha sonra 4.83 seviyesine kadar gerilese de, Trump’ın açıklamasıyla birlikte yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 4.86’nın üzerine çıktı.