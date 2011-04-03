ABD’den gelen doktor hastaneye alınmadı

T24 - İbrahim Tatlıses’in Iraklı ortağı sözünü tutup Amerika’dan İstanbul’a fizik tedavi uzmanı getirdi. Ancak Tatlıses’in büyük oğlu Ahmet Tatlı, “Buradaki doktorlar zaten gerekeni yapıyor” diyerek Dr. Ravand Sadık’ı geri çevirdi.

Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden İbrahim Tatlıses’in vücudunun sol tarafındaki kısmi felcin tedavisi sürüyor. Önceki gün de ünlü türkücünün Iraklı ortağı Rujdi Said, Dr. Ravand Sadık adlı bir fizyoterapisti hastaneye gönderdi. Ancak Tatlıses’in büyük oğlu Ahmet Tatlı, Amerika’dan gelen doktorun babasına müdahale etmesine izin vermedi.

Sevenlerine İbrahim Tatlıses’in çok yakında taburcu olacağı müjdesini veren ve tedavinin Almanya’daki özel bir fizyoterapi merkezinde süreceğini belirten Tatlı, gelişmeler hakkında şunları söyledi: “Getirilen doktorun müdahalesine gerek duymadık, çünkü buradaki doktorlar yeterince ilgileniyor ve gerekeni yapıyor. Biz zaten babamı taburcu olur olmaz Almanya’ya götüreceğiz. İngiltere ve Amerika’daki fizyoterapi merkezlerini de araştırdık ama en iyisinin Almanya’daki olduğunu öğrendik. İnsanlar kolundan bile vurulsa fizik tedavi için oralara gidiyor. Çünkü inanılmaz tesisler kurmuşlar. Dünyanın en iyi suları, uzay teknikleri. Atıyorum, bir yerde 6 ayda iyi olacaksan orada 20 günde iyi oluyorsun. Doktorlarımızın da isteği babamın Almanya’daki tesislerde fizik tedavi görmesi. Burada bir odanın içinde yapılan tedavi orada koskocaman bir tesiste olacak. İçinde su odaları, hava boşluğu odaları var. Odası da şimdiden ayarlanıyor. Oraya hastanenin helikopteri ile götürülecek.” Tatlı, Bodrum’da dalış yaparken vurgun yiyen ve boyundan aşağısı felç olan işadamı Ahmet Bayar’ın da söz konusu merkezde tedavi gördüğünü belirtti. Bu arada Dışişleri’nin, İbrahim Tatlıses’e Almanya’daki tedavi sürecinde de koruma tahsis edeceği öğrenildi.



Babamın keyfi çok yerinde

Silahlı saldırıya uğradığı günden beri İbrahim Tatlıses’in yanından ayrılmayan Ahmet Tatlı, şu bilgileri verdi: “Babamın hastaneden ne zaman taburcu olacağı bir hafta içinde belli olur. Hastaneden çıkar çıkmaz da dediğim gibi Almanya’ya götüreceğiz. Çünkü burada rahat edemez. Çevresi çok geniş, ziyaretçisi çok olur. Burada kalması her açıdan kendisini yorabilir. Sonuçta dinlenmeye ihtiyacı var. Allah’a şükür durumu çok iyi. Yürümeye başladı. Sol elini de oynatmaya başladı biraz. Keyfi gayet yerinde.”



