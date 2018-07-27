ABD'den F-35 teslimatını engelleyecek hamle: Tasarı, Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulunduğu açıklamalar tartışılırken, Türkiye'ye F-35 teslimatını engellemeyi öngören yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

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Trump ve Pence'in yaptırımlar konusundaki açıklamalarından hemen önce, ABD Temsilciler Meclisi F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının durdurulmasına imkân tanıyan bir madde de içeren 2019 yılı Savunma Bakanlığı bütçe yasa tasarısını onayladı. Tasarı, 54'e karşı 359 oyla kabul edildi.

Aynı tasarının, Ağustos ayında Senato'da oylanması bekleniyor. Tasarı, Senato'dan da geçerse ABD Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

Dün yaşanan diğer bir oylamada ise ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan 'Türkiye Uluslararası Finansal Kurumlar Yasası'nı kabul etmişti.

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Ne olmuştu?

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden "Papaz Brunson uzun zamandır gözaltında tutulduğu için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız" derken, Yardımcısı Pence de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan Erdoğan'a ve Türk hükümetine, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı adına bir mesajım var. Papaz Andrew Brunson'u ya hemen serbest bırakın ya da sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır olun" ifadelerini kullanmıştı.