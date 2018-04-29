ABD'den 'Esad tutukluların cesetlerini krematoryumda yok ediyor' iddiası

Bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Beşar Esad rejiminin Şam'ın dışındaki bir askeri hapishanede kremataoryum inşa ettirdiğine ilişkin ABD'nin elinde kanıtlar olduğunu açıkladı.

Bakanlık'ın Yakın Doğu Meseleleri başkan yardımcısı Stuart Jones, Amerikalı yetkililerin krematoryumun hapishanedeki mahkumların cesetlerini yok etmek için kullanıldığına inandıklarını söyledi.

Stuart Jones, Sednaya hapishanesi yakınında inşa edildiğini söylediği krematoryumun uydu görüntülerini gazetecilerle paylaştı. Görüntülerde krematoryum olduğu belirtilen binanın çatısından karların erimekte olduğu görülüyor.

Jones, gazetecilere yaptığı açıklamada "Güvenilir kaynaklar pek çok cesedin toplu mezarlara atıldığına inanıyordu" dedi.

"Şimdi Suriye rejiminin Sednaya cezaevi kompleksinde tutulanların kalıntılarından az bir kanıtla kurtulmak için krematoryum yaptığına inanıyoruz" dedi.

Jones, ABD'nin krematoryumun hapishanedeki toplu ölümleri gizlemek için kullanıldığına inandığını ve uluslararası toplumla kanıtların paylaşılacağını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü, Sednaya askeri hapishanesinde çoğu sivil muhaliflerden oluşan 13 bin dolayında kişinin infaz edildiğini öne sürmüştü.

Örgütün Şubat ayında yayımladığı raporda, Eylül 2011 ve Aralık 2015 arasında Sednaya Hapishanesi'nde her hafta 20 ila 50 arasındaki kişinin toplu idamlarla infaz edildiğini iddia etmişti.

Jones ayrıca Rusya, Türkiye ve İran arabuluculuğunda anlaşmaya varılan "çatışmasızlık bölgeleri" girişiminin şiddeti durduracağından şüpheli olduğunu açıkladı.

"Geçmiş ateşkes anlaşmalarının başarısızlığa uğradığı düşünüldüğünde, şüpheci olmak için sebebimiz var" dedi. "Esad rejimi sivil ve muhalif güçlere yaptığı tüm saldırıları durdurmalı. Rusya da rejimin buna uymasını sağlama sorumluluğunu üstlenmeli."