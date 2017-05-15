ABD'den Esad rejimine ağır suçlama

Geçici olarak ABD Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Stuart Jones, "Sednaya cezaevinde gerçekleştirilen toplu cinayetlerin boyutunun gizlenmesi için bu krematoryumun inşa edildiğine inanıyoruz" dedi.

Uydu görüntüleri yayınlandı

Krematoryumun bulunduğu binaya ait olduğu iddia edilen uydu fotoğraflarını yayınlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu hapishanede günde yaklaşık 50 mahkûmun asıldığını ve bu kişilerin çoğunun krematoryumda yakıldığını düşündüklerini açıkladı.

2013 yılından bu yana çekilen görüntülerin yer aldığı fotoğraflardan Ocak 2015 tarihli olanında, binanın çatısındaki belli bir bölgedeki karın erimiş olduğu görülüyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün Şubat ayındaki raporunda, Sednaya askeri cezaevinde haftada 20 ila 50 arasında insanın asıldığı belirtilirken; son dört yıl içinde de 5 bin ila 13 bin arasında kişinin infaz edildiği bildirilmişti.

ABD, Astana anlaşmasına şüpheyle bakıyor

ABD'nin Yakın Doğu ile ilişkilerinden sorumlu dışişleri bakan yardımcılığı görevini vekâleten yürüten Jones; Washington'ın, Astana'da Türkiye, Rusya ve İran arasında imzalanan çatışmasızlık bölgesi anlaşmasına "şüpheyle bakması için de gerekçesi olduğunu" sözlerine ekledi.

Jones, "Geçmişteki ateşkes anlaşmalarında yaşanan başarısızlıklar ışığında, şüpheci olmamız için neden var... (Esad) rejimi sivillere ve muhalif güçlere yönelik tüm saldırılarını durdurmalı. Rusya da rejimin buna riayet etmesi için sorumluluk almalı" dedi.

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AFP/AP/Reuters, CÖ/HT