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ABD'den Ergenekon açıklaması: Süreci izlemeye devam edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Harf, Ergenekon Davasında mahkemece verilen karara ilişkin, 'Mahkeme kararı ve cezaların sertliğiyle ilgili medya haberlerini takip ediyoruz' dedi

06 Ağustos 2013 02:25

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, "Ergenekon Davası"nda mahkemece verilen kararlara ilişkin, "İstanbul'daki özel mahkeme tarafından açıklanan karar ve cezaların sertliğiyle ilgili medya haberlerini takip ediyoruz" dedi.

Harf, günlük basın brifinginde konuyla ilgili soru üzerine, "Çok sayıda Türk vatandaşının, dava sürecinin uzunluğu ve şeffaflık eksikliği ile mahkeme kararı ve cezaların verilme şekli bağlamında ciddi kaygılar dile getirdiğini" belirtti.

"İstanbul'daki özel mahkeme tarafından açıklanan karar ve cezaların sertliğiyle ilgili medya haberlerini takip ediyoruz" diyen Harf, Türk kanunlarının bu kararlara temyiz yolunu açtığını, dolayısıyla temyizden herhangi bir nihai netice çıkana kadar yorumda bulunmayacaklarını ifade etti.

Harf, süreci izlemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

 

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