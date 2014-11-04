ABD'den Erdoğan'ın 'her birimin sözcüsünden farklı sesler çıkıyor' sözlerine cevap

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "ABD’de her birimin sözcüsünden farklı sesler çıktığına" yönelik eleştirisine “Katılmıyorum” diye cevap verdi.

Psaki’ye günlük basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Paris dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD’nin her birimin sözcüsünden farklı açıklamalar geldiğini" söylediği hatırlatılarak, “ABD’nin dünyaya farklı mesajlar verip vermediği” soruldu. Psaki, “Böyle olduğunu düşünmüyorum. Açıkça şunu diyebilirim ki: Pentagon’a gelen sorular, daha çok askeri operasyonlar açısından, buraya (Dışişleri Bakanlığına) gelen sorular ise daha çok ilişkilerimize ilişkin, Beyaz Saray ise genelde siyasi sorular alıyor” dedi.

Psaki, cevaplar sorulara göre verildiğinden yansımasının da farklılık oluşturabileceğini kaydetti.

“Yani yönetim sözcülerinin kakofoni oluşturduğu fikrine katılmıyor musunuz?” sorusu yöneltilen Psaki, “Katılmıyorum” yanıtı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris dönüşü uçakta gazetecilere “ABD’de her birimin sözcüsünden farklı bir ses çıkıyor. Beyaz Saray Sözcüsü bir şey söylüyor, Pentagon Sözcüsü başka bir şey, Dışişleri Sözcüsü daha başka bir şey, Ulusal Güvenlik Kurulu Sözcüsü başka bir şey” sözleri basına yansımıştı.

‘Türkiye ile devam eden görüşmelerimiz var’

Psaki’ye, Kobani ile ilgili Türkiye’den daha fazla bir beklenti içerisinde olup olmadıkları da soruldu. Psaki, “Türkiye ile devam eden görüşmelerimiz var. Sahada neler olduğunu bakıyoruz. Bu, sadece bir kereliğine değil, düzenli görüşmelerimiz var. Geleceğe yönelik yardımlar için şu anda bir tahminde bulunamam” açıklamasında bulundu.