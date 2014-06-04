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Dünya

ABD'den Erdoğan'ın 'dalkavuk' sözlerine: Gülünç ve saçma!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, Türkiye'deki basın özgürlüğü kaygılarını Türk yetkililere ilettiklerini belirtti

04 Haziran 2014 08:46

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Taksim'de Gezi'nin yıl dönümünü izlerken gözaltına alınan CNN International İstanbul muhabiri Ivan Watson'a yönelik sözlerine ABD'den sert tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, Başbakan Erdoğan'ın, CNN muhabiri Watson'ın ajan olduğu yönündeki sözlerini, "gülünç ve saçma" olarak değerlendirdi.

Başbakan Erdoğan'ın Ivan Watson'u ajanlıkla suçlayan söylemlerine, CNN International'ın Türkiye muhabiri ile ilgili yaptığı tek cümlelik "Türkiye ile ilgili haberlerimizin net bir biçimde arkasındayız ki bu haberler adil, somut verilere dayalı ve yansız olmuştur, olmaya devam etmektedir" açıklamasının ardından, ABD yönetimi de Erdoğan'ın sözlerine sert tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, Başbakan Erdoğan'ın CNN muhabiri Watson'un ajan olduğu yönündeki sözlerini 'gülünç ve saçma' olarak niteledi. Harf, günlük basın toplantısında bir soru üzerine yaptığı açıklamada, Ivan Watson'ın habercilik yapabilmesi de içinde olmak üzere Türkiye'de basın özgürlüğünü desteklediklerini ve desteklemeyi sürdüreceklerini belirtirken, bu konudaki kaygılarını Türk yetkililere ilettiklerini de belirtti.

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