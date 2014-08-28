ABD'den 'Erdoğan' iddiasına yanıt

ABD'den Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine düşük düzeyde temsilci katılmıyla mesaj verildiği iddialarına yanıt geldi. ABD Dışişleri Sözcüsü Jen Psaki, iddiaların aksine Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yemin törenine düşük düzeyde temsilci katılımıyla "mesaj" vermelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

Jen Psaki, günlük basın brifinginde bir gazetecinin, Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine ABD Başkanı Barack Obama'yı temsilen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jess Baily'nin katılacak olmasına dikkati çekerek, "ABD'nin törende neden düşük düzeyde temsil edildiğine" yönelik sorusunu da yanıtladı.

Başbakan Erdoğan'la cumhurbaşkanı olarak yeni görevinde birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Psaki, Obama'nın Erdoğan'la birkaç hafta önce verimli bir görüşme yaptığını ve kendisini cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı kutladığını belirtti.

Psaki, "Türkiye ile ortaklığımızı güçlendirmeyi ve birlikte çalışmayı sürdürmeye olan bağlılığımızı koruyoruz" dedi.

Beyaz Saray'ın dün açıkladığı, devir teslim törenine katılacak Amerikan delegasyonunun temsil düzeyinin, "ülkelerin, devlet başkanları ya da dışişleri bakanlarının katılamadığı durumlarda Ankara'da yerleşik temsilcileri tarafından temsil edilebileceğini öngören Türkiye'deki devlet protokolüyle uyumlu olduğunu" kaydeden Psaki, Obama'nın ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği John Bass'ın, adaylığının Senato tarafından hala onaylanmaması nedeniyle Ankara'daki görevine henüz resmen başlayamadığını hatırlatarak, "Eğer Kongre, Türkiye Büyükelçimizi onaylasaydı, (büyükelçimiz) törene memnuniyetle katılırdı" ifadesini kullandı.

Psaki, "ABD'nin temsil düzeyini düşük tutarak bir mesaj mı vermek istediği" şeklindeki bir soruyu, "kesinlikle hayır" diye yanıtladı.