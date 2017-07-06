ABD'den Erbil ve Bağdat'a uzlaşı çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Eylül ayında yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu konusunda ABD'den uzlaşı çağrısı geldi. ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, Eylül ayında Kürtlerin yapacağı bağımsızlık referandumu öncesinde Erbil ve Bağdat'a uzlaşı çağrısında bulundu.
NTV'nin haberine göre Silliman, "Bağımsızlık referandumu Irak anayasasına uygun olmalı" diye konuştu.
Silliman, "Irak'ın geleceğinin tayini, Erbil ve Bağdat yönetimi arasındaki uzlaşıya dayalı olmalı" ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Silliman ayrıca, ABD askerlerinin Irak'ın batısındaki Anbar ilindeki gizli varlığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.