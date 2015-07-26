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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den destek, İran'dan eleştiri

Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarına ABD'den destek gelirken, İran ise IŞİD konusunda Türkiye'ye tek başına hareket etmekle eleştirdi.

26 Temmuz 2015 18:26


Türkiye'nin PKK ve IŞİD hedeflerine yönelik başlattığı operasyona ABD ve İran'dan farklı tepkiler geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Alistair Baskey'in açıklamasının ardından ABD Başkanı Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes de Türkiye'nin PKK operasyonlarına destek verdiklerini belirtti ve Ankara'nın "terörist hedeflerin üzerine gitmeye hakkı olduğunu" ifade etti.

Obama'nın Kenya ziyaretine eşlik eden Rhodes, başkent Nairobi'de yaptığı açıklamada, ABD'nin PKK'yı 'terör örgütü' olarak nitelendirdiğini vurgulayarak IŞİD operasyonlarına değindi. Rhodes, Türkiye'nin IŞİD'in üzerine kararlılıkla gitmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Alistair Baskey de Washington'ın tutumuna ilişkin benzer bir açıklama yapmış ve Türkiye'nin kendini savunmaya hakkı olduğunu belirtmişti.

İran'dan eleştiri

İran ise Türkiye'nin IŞİD politikasını eleştirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Merziye Afham, "Türkiye tek başına hareket etmek yerine bölge ülkeleriyle işbirliği içinde olsaydı, IŞİD'le daha etkin mücadele edilirdi" görüşünü dile getirdi.

"Teröristlerle mücadelede komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini" dile getiren Afham, teröre karşı uluslararası işbirliğini İran'ın olumlu karşıladığını de sözlerine ekledi.

Ancak Afham, terörle mücadelede uluslararası kurallara ve ülkelerin milli egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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