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Dünya

ABD'den Davutoğlu'na Esad cevabı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki'ye, günlük basın brifinginde, Başbakan Davutoğlu'nun 'kara harekatı şartı' soruldu

07 Ekim 2014 11:58

"Suriye'de Esad hedef alınmalı diyen" Başbakan Ahmet Davutoğlu'na ABD'den yanıt geldi. ABD 'Bizim pozisyonumuz değişmedi' dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki'ye, günlük basın brifinginde, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun CNN International'a verdiği mülakatta, "ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı hedef alması halinde Suriye'ye kara birlikleri gönderebileceklerini" söylediği hatırlatıldı. Psaki, "Bizim pozisyonumuz değişmedi. IŞİD'e odaklanmış durumdayız. Suriyeli muhalifleri desteklemeyi kesinlikle sürdürüyoruz" yanıtını verdi.

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