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Dünya

ABD'den 'çuval eylemi'ne kınama: Çirkin ve rahatsız edici

TGB'lilerin Amerikan askerinin başına çuval geçirmesi sonrası Pentagon ve ABD Dışişleri'nden tepki mesajı geldi

13 Kasım 2014 10:51

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı arka arkaya yaptıkları açıklamalarda İstanbul'daki askerlerine yönelik eylemi kınayarak, bunu "çirkin ve rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Steve Warren, Pentagon'da basın mensuplarının Eminönü'nde Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin üç Amerikan askerinin başına çuval geçirmesiyle ilgili soruları yanıtladı. Saldırıyı "çirkin ve rahatsız edici" olarak tanımayan Warren, saldırıyı düzenleyenlerle ilgili "görünen o ki sokak eşkıyaları" ifadesini kullandı.

Warren, "Bu saldırganlar, Türklerin ve Türkiye'nin misafirperverliğine büyük bir gölge düşürüyor. NATO müttefiki Türkiye ile güçlü ilişkimizden memnunuz. Türklerin acil ve etkin bir şekilde (olayı) araştıracağından eminiz" ifadesini kullandı.

 

Psaki: Derin rahatsızlık duyuyoruz

 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüzü Jen Psaki'ye de günlük basın brifinginde aynı soru yöneltildi. Psaki, "USS Ross adlı geminin askerlerine yönelik bugünkü saldırıdan derin rahatsızlık duyuyoruz. USS Ross, ABD ile Türkiye arasındaki uzun süreli işbirliği ve dostluğun bir göstergesi olarak İstanbul'u ziyaret ediyor. Barışçıl eylem hakkını desteklerken, bu olay barışçıl protesto çizgisini aşarak şiddete ve tehdide dönüşmüştür. ABD'li yetkililer Türk otoriteleriyle olayı araştırıyor" şeklinde konuştu.

Psaki, "eylemin Türkiye'deki Amerikan karşıtlığı trendinin bir parçası mı olarak görüyorsunuz" sorusuna şu anda sadece bu spesifik eylem üzerinde konuştukları yanıtını vererek, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki olmayı sürdürüyor. Onlarla birçok konuda yakın çalışma içerisindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

 

ABD Donanması: Olayı araştırıyoruz

 

Öte yandan ABD Donanması da İstanbul'da eyleme ilişkin yazılı açıklama yaparak, Türk yetkililer ve ABD Büyükelçiliği çalışanları ile olayı araştırdıklarını duyurdu. USS Ross'un İstanbul'a daha önceden planlanmış bir ziyarette bulunduğunu ifade edilen açıklamada, ABD askerlerinin herhangi bir yara almadan saldırganlardan kurtulmayı başardığı belirtildi.

 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Eminönü'nde sabah saatlerinde bir grubun Amerikan askeri olduğu ifade edilen 3 kişinin başına çuval geçirmesiyle ilgili görüntülerin bazı internet sitelerinde yer alması üzerine çalışma başlatmış, olayla ilgili Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi olduğu belirtilen 12 kişi gözaltına alınmıştı.

 

ABD Büyükelçiliği de kınadı

 

ABD Büyükelçiliği eyleme ilişkin kınama açıklaması yaptı. Büyükelçilik tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Türkiye’yi ziyaret eden 3 Amerikalı askere yapılan saldırıyı gösteren videoyu son derece çirkin bulduğumuzu ifade ediyoruz. Barışçıl protesto hakkına ve ifade özgürlüğüne saygı duymakla birlikte, bugün İstanbul’da gerçekleştirilen bu saldırıyı kınıyor; Türk halkının büyük çoğunluğunun da Türkiye’nin misafirperverliğine saygısızlık teşkil eden böyle bir eyleme karşı çıkmakta bizlere katılacağı konusunda hiçbir şüphe duymuyoruz” denildi.

4 Temmuz 2003'te Irak'ın Süleymaniye kentinde ABD askerleri, Türk askerlerini başına çuval geçirerek gözaltına almış, sorgulamak üzere Bağdat'a götürmüşlerdi.

 

 

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