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Ekonomi

ABD'den Çin'e ticaret baskısı sürüyor; teknoloji yatırımlarına acil kesinti gelebilir

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Nisan (DHA) – ABD-Çin ticaret savaşlarında yeni cephe teknoloji yatırımları

20 Nisan 2018 18:39

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Nisan (DHA) – ABD-Çin ticaret savaşlarında yeni cephe teknoloji yatırımları. ABD, Çinli teknoloji yatırımlarına acil durum kısıtlamaları getirmeyi düşünüyor.
Financial Times’da yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump hükümeti Çinli yatırımlara Pekin’in üzerindeki ticaret baskısını artırmak için ulusal ekonomik acil durum kısıtlamaları getirmeyi planlıyor.
ABD Hazine Bakanlığı’ndan da teyit edilen habere göre ABD hükümeti Donald Trump’ın çağrısı üzerine Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı devreye sokmanın yolunu arıyor.
Bu yasa devreye konarsa, habere göre ABD başkanının yarı iletkenler ve robotik gibi Çin’in ABD’de satın almalar gerçekleştirdiği teknoloji sektörlerindeki yatırımlarını kısıtlama yetkisi veriyor.

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