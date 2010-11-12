ABD'den 'Castro'yu öldürün' oyunu

T24- Merkezi California’da bulunan Activision Blizzard şirketi amacı Küba devriminin lideri Fidel Castro'yu öldürmek olan "Call of Duty: Black Ops" isimli bir video oyunu pazartesi günü piyasa sürdü. Bazı bölümleri Soğuk Savaş döneminde geçen oyunda, oyuncular savaşmak için Rusya, Vietnam ve Küba’ya gidiyor.







ABD’de geliştirilen bir video oyununda oyuncuların, Küba’nın efsanevi lideri Fidel Castro’yu öldürmeye çalışmasına, Havana sert tepki gösterdi. Hükümetin internet sitesinde yayınlanan yazıda, “ABD hükümetinin 50 yılı aşkın süredir başaramadığı, şimdi sanal ortamda yapılmaya çalışılıyor” dendi.





Yazıda, merkezi California’da bulunan Activision Blizzard şirketinin Call of Duty: Black Ops adlı oyununda, ABD’nin Castro’yu öldürme girişimlerinin övüldüğü ve Amerikan gençlerini “sosyopata” dönüştüreceği belirtildi. Uluslarası ajanslar, pazartesi günü piyasaya sürülen, bazı bölümleri Soğuk Savaş döneminde geçen, oyuncuların savaşmak için Rusya, Vietnam ve Küba’ya gönderildiği, Havana sokaklarındaki çatışmalar sırasında da Castro’nun izi sürülürken düşman savaşçılara ateş açılan oyunun, tepkilere rağmen çok satması bekleniyor. Kübalı yetkililer de oyunun gerçeği yansıttığını düşünüyor ve buna gerekçe olarak da ABD’nin, 1959’daki Küba devriminden bu yana Castro’yu öldürmek için, zehirli kalemlerden, patlayan purolara kadar 600’den fazla suikast girişiminde bulunmasını örnek gösteriyor.